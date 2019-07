„Susanna“: Bewegendes Freilichtspiel

Plus Der Historische- und Festspielverein Rennertshofen zeigt unter der Regie von Gundolf Hunner ein beeindruckendes Schauspiel. Drei Darsteller stechen heraus.

Liebe, Leid und Tod – um nichts Geringeres geht es im Freilichtspiel „Susanna“. Der Historische- und Festspielverein Rennertshofen knüpft mit der diesjährigen Aufführung an die Erfolge der Vergangenheit an. Regisseur Gundolf Hunner schafft es nach 1999, 2001 und 2004 bereits zum vierten Mal, das Rad der Zeit glaubhaft ins Jahr 1632 zurückzudrehen und die ungeheure Angst der Rennertshofener vor den schwedischen Soldaten und der Pest spürbar, ja fast greifbar werden zu lassen. Die schauspielerischen Leistungen der mehr als 100 Laiendarsteller sind überzeugend – teils herausragend. Die wunderbare Kulisse auf der Marktstraße vor der Kirche und die Dämmerung tun ihr Übriges und machen „Susanna“ zu einer absolut sehenswerten, wenn auch etwas bedrückenden Abendunterhaltung.

Eine von mehreren gelungenen Massenszenen im historischen Freilichtspiel: Die Schweden kommen! Und die Rennertshofener laufen um ihr Leben... Bild: Michael Geyer

Es herrscht Krieg, der Dreißigjährige Krieg. Die Truppen Gustav Adolfs von Schweden und das Heer Tillys stehen sich südlich von Rain am Lech in einer Schlacht gegenüber – die Schweden tragen den Sieg davon. Da rettet Susanna (Aimee Hartwig) zufällig den Schwedenoberst von Speerreut (Oliver Baur) vor dem Ertrinken. Er gibt ihr dafür einen Schutzbrief, in dem steht, dass ihr Heimatort Rennertshofen verschont bleiben soll. Als die vergewaltigenden und mordenden schwedischen Soldaten schließlich auf Rennertshofen zureiten, beschließt Susanna, gemeinsam mit ihrer Schwester Ulrike (Lara Sohn) das Tor heimlich zu öffnen und die Soldaten so ohne Kampf in den Ort zu lassen. Susanna tut dies im festen Glauben, ihre Mitbürger dadurch zu retten – sie hat ja den Schutzbrief. Und sie hofft, den Oberst, in den sie sich verliebt hat, wiederzusehen. Das Tragische daran: Mit den Soldaten dringt auch die Pest in den Ort ein. Hunderte Menschen sterben, darunter auch Susannas Vater, der Kannwirt (Manfred Mertl). Von Schuldgefühlen geplagt, pflegt die junge Frau zahlreiche Kranke und rettet ihnen damit das Leben. Obwohl viele sie zunächst als „Schwedenhure“ beschimpfen und ihr die Schuld an allem geben. Doch irgendwann geht auch der zähen, tapferen Susanna die Kraft aus – und die Pest rafft sie dahin.

39 Bilder Freilichtspiel "Susanna" in Rennertshofen Bild: Michael Geyer

Aimee Hartwig spielt die Rolle der Susanna grandios

Die 17-jährige Gymnasiastin Aimee Hartwig spielt die Susanna derart glaubwürdig, dass man als Zuschauer die vollen 90 Minuten, die das Stück dauert, mit ihr leidet. Man ekelt sich mit ihr vor dem schmierigen Schlossherrn Ernstfried Lämblin (Alexander Blei), der sie immer wieder bedrängt und schließlich verrät, hofft vergeblich mit ihr auf die Erwiderung ihrer Gefühle gegenüber dem Schwedenoberst, trauert mit ihr um den sterbenden Vater. Und man kämpft mit ihr um das Leben eines jeden einzelnen Pestkranken. Susannas Zerrissenheit und Verzweiflung spiegeln sich in jeder von Aimee Hartwigs Gesten und in ihrer Mimik. Ebenso wie ihre Stärke und Widerspenstigkeit in einer Zeit, in der Frauen nicht viel Wert waren und nicht selten wie ein Stück Fleisch behandelt wurden.

Lara Sohn, die Ulrike darstellt, glänzt ebenfalls in ihrer Rolle. Die beiden Frauen harmonieren hervorragend – beinahe so, als wären sie tatsächlich Schwestern. Ulrike ist die jüngere und zartere von beiden, wird von der großen Schwester gesund gepflegt. Sie halten fest zusammen, bis zu Susannas Tod.

Susanna und ihre Schwester Ulrike (Lara Sohn) halten fest zusammen. Bild: Michael Geyer

Neben den zwei Frauen gibt es noch einen, der durch sein schauspielerisches Können heraussticht: Walter Ackermann. Großartig, wie er den wenig sympathischen, üblen Zeitgenossen Karl Stiegeler, der sich auch Don Carlos nennt, verkörpert. Er bedrängt Susanna, sie kümmert sich später trotzdem um ihn, als er an der Pest erkrankt, und stirbt am Ende sogar in seinen Armen - eine höchst dramatische Szene.

"Susanna" ist ein Gesamtkunstwerk aller Akteure

Das Freilichtspiel „Susanna“, das zum ersten Mal 1948 aufgeführt wurde, damals noch in einer vierstündigen Fassung mit dem Titel „Liebe, Leid und der Tod der Susanna Jakobäa Krafftin“, lebt aber nicht nur von der Leistung Einzelner. Es ist ein Gesamtkunstwerk aus mitreißender Dramaturgie (Thomas Schwarzer, Herbert Kugler) und gekonnter Umsetzung. Alle Mitwirkenden, auch alle Statisten bis hin zum Kleinkind, sind mit ganzer Leidenschaft dabei. Besonders deutlich wird dies bei den Massenszenen, zum Beispiel wenn sich die Rennertshofener mit den schwedischen Soldaten anlegen. Die im Dialekt gehaltenen Dialoge sowie Licht, Toneinspielungen und Bühnenbild sind stimmig. Die Kirche wird als natürliche Kulisse perfekt mit einbezogen. Kostüme und Maske – von Dreck verschmierte Gesichter und wulstige, eitrige Pestbeulen – wirken authentisch. Immer wenn die Toten auf einem Karren, der von Gestalten in schwarzen Umhängen und mit Pestmasken vor dem Gesicht gezogen wird, am Publikum vorbei transportiert werden, läuft einem als Zuschauer ein kalter Schauer über den Rücken. Die Szene, in der die Schinderin (Vroni Fürholzer) Fleisch an die ausgehungerte Bevölkerung verkauft, zeichnet ein ungeschöntes Bild davon, wie die Menschen im Dreißigjährigen Krieg leiden mussten. Mit der aktuellen Inszenierung der „Susanna“ beweist Gundolf Hunner einmal mehr, dass er einer der besten Regisseure Neuburgs ist. Und der Markt Rennertshofen, dass er ein wahrer Festspielort ist.

Das Freilichtspiel "Susanna" feierte am Freitagabend Premiere. Video: Dorothee Pfaffel

Weitere Vorstellungen sind noch am Donnerstag, 1. August, Freitag, 2. August, Samstag, 3. August, und Sonntag, 4. August, zu sehen. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Informationen gibt es im Internet unter www.susanna-festspielverein.de.