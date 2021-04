Tanklaster verliert Diesel auf B300: Feuerwehr muss Brand löschen

Ein Tanklaster verliert auf der B300 bei Waidhofen Diesel. Der Kraftstoff entzündet sich, weshalb mehrere Feuerwehren anrücken müssen. In der Folge kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Vorfall auf der B300 bei Waidhofen hat am Donnerstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Ein 65-jähriger Kraftfahrer fuhr mit seinem, mit etwa 33.600 Liter Dieselkraftstoff beladenen Tanklastzug auf der B300 von Vohburg nach Nördlingen. Kurz nach Waidhofen macht ihn ein Verkehrsteilnehmer drauf aufmerksam, dass er Diesel verliert. Kurz darauf entzündete sich laut Polizei der ausgetretene Dieselkraftstoff an den heißen Fahrzeugteilen auf der Rückseite der Sattelzugmaschine. Die eingesetzte Feuerwehren konnten den Brand schnell löschen und den austretenden Kraftstoff teilweise binden.

B300 bei Waidhofen: Tanklaster verliert Diesel und brennt

Ein Teil des Kraftstoffs war bereits über die Fahrbahn auf etwa 20 Meter Länge ins Bankette eingedrungen. Im Rahmen der Fahrbahnreinigung musste auch das Bankette teilweise ausgetauscht werden. Die Menge an verlorenen Kraftstoff ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Tanklaster brennt auf B300 bei Waidhofen: Ursache noch unklar

Die Ursache für den Austritt des Dieselkraftstoffs ist noch unklar. Der Gefahrguttrupp Hohenbrunn ordnete eine außerordentliche Tankprüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen an, um mögliche technische Defekte festzustellen. Vor Ort waren neben der Polizei Schrobenhausen die Wasserschutzpolizei Beilngries, der Schwerlasttrupp der VPI Ingolstadt, der Gefahrguttrupp der VPI Hohenbrunn, die Feuerwehren Schrobenhausen, Waidhofen und Mühlenried, sowie das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt und die Straßenmeisterei Neuburg. Die Wasserschutzpolizei Beilngries hat Ermittlungen eingeleitet. Die Fahrbahn war in der Folge gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (nr)

