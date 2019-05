16:59 Uhr

Tierrettung: Drohnen spüren junge Rehe auf

Vor der ersten Wiesenmahd können Landwirte Drohnenpiloten des Jagdschutzvereins Neuburg anfordern. Diese suchen nach Rehkitzen. Mehrere Bambis wurden gerettet.

Das ging gerade noch einmal gut. Drei Rehkitze hatten sich am Donnerstag im hohen Gras einer Wiese in Walda versteckt. Ohne die Drohnenpiloten des Jagdschutzvereins Neuburg wäre die Wiese wohl zu seinem Grab geworden. Sie spürten die Tiere mittels einer Wärmebildkamera aus der Luft auf. Angefordert wurden sie von einem Landwirt, der sichergehen wollte, dass sich keine Jungtiere im Gras befinden, bevor er die Wiese mäht.

Zunächst waren die Wiesen in der Region noch zu nass, doch seit Mittwoch sind die Piloten und die Verantwortlichen des Jagdschutzvereins unterwegs. Für Christine Liepelt, Vorsitzende des Jagdschutzvereins Neuburg, und ihr Team heißt das: früh aufstehen. Bereits ab 5.30 Uhr sind sie zusammen mit den Drohnen im Einsatz. Am Mittwoch in Rohrenfels verlief die Suche noch erfolglos. Am Donnerstag in Walda war das Team dann gleich dreimal erfolgreich. Dabei geht es nicht immer nur um süße Rehkitze. „Wenn wir kleine, junge Hasen aufspüren, retten wir sie natürlich auch“, sagt Liepelt. Am Freitag war der Suchtrupp dann wieder in Rohrenfels unterwegs – und diesmal war er auch in der Gemeinde erfolgreich. Zwei Rehkitze konnten aufgespürt und gerettet werden. Liepelt zeigte sich zufrieden: „Wir sind von der Technik echt begeistert.“

Tausende Jungtiere sterben jedes Jahr

Die erste Mahd wird jedes Jahr zur Todesfalle für Tausende von Jungtieren, teilt der Jagdschutzverein Neuburg mit. Denn die Ernte fällt mit der Brut- und Setzzeit von Rehkitzen, Junghasen und Wiesenbrütern zusammen, die in Wiesen und Grünroggen ihren Nachwuchs sicher wähnen. „Ihre Überlebensstrategie, das ’Drücken’ schützt Kitze und Junghasen vor Fuchs und Greifvögeln, aber nicht vor dem Kreiselmähwerk“, so der Jagdschutzverein.

Liepelt kennt das Problem: Die Jungtiere laufen auch bei großer Gefahr nicht weg, sondern drücken sich instinktiv in ihr Versteck. Maschinen mit großer Arbeitsbreite fahren oft mit hoher Geschwindigkeit über die Felder. Da haben die Tiere keine Chance mehr.“ Wenn die Bauern jetzt im Mai mit der Futterernte beginnen, würden den riesigen Maschinen bundesweit jedes Jahr Hunderttausende von Rehkitzen, kleinen Hasen und Bodenbrütern zum Opfer fallen. Die Zahlen, die der Jagdschutzverein nennt, sind alarmierend: Demnach werden allein 90.000 Rehkitze jährlich bei der ersten Grünlandmahd verstümmelt oder getötet.

Deshalb appelliert Liepelt an das Verantwortungsgefühl bei den Landwirten: „Effektive Wildtierrettung beginnt bereits vor der Mahd“, erklärt die Vorsitzende. „Nur wenn die Landwirte die Mähtermine für Silage und Grünroggen zur Biomasseproduktion rechtzeitig abstimmen, hat der Jagdpächter die Möglichkeit, Wildscheuchen aufzustellen und die Wiesen und Felder nach Jungwild abzusuchen.

Drohnenpiloten in Neuburg haben viel zu tun

Viele Landwirte nehmen zudem bereits die vom Jagdschutzverein Neuburg angeschaffte Drohne in Anspruch. Die „Drohnenpiloten“ des Jagdschutzvereins sind seit rund einer Woche im Altlandkreis Neuburg im Einsatz und haben alle Hände voll zu tun, sagt Liepelt, selbst eine der Drohnenpiloten. Den Ablauf schildert sie so: Die Landwirte würden den Revierpächtern Bescheid geben, wann sie mähen wollen, im Anschluss werden die Drohnenpiloten informiert und Termine koordiniert.

Am Tag der Mahd rückt einer der Piloten aus und überfliegt frühmorgens mit der Drohne und einer Wärmebildkamera die Wiese. „Das passiert zwischen fünf und sechs Uhr morgens“, sagt Liepelt. In den kühlen Morgenstunden sei der Kontrast zwischen dem Boden und der Körperwärme der Tiere per Kamera am besten zu erkennen. Schließlich sei das Ziel, so viele Tiere wie möglich zu retten. Werden Jungtiere gefunden, helfen Revierpächter, Landwirte und Jäger zusammen und tragen die Kitze vor der Mahd in sicheres Gelände. Durch diese Maßnahme könne Tierleid effektiv verhindert und gemeinsam Verantwortung für Wildtiere übernommen werden.

