vor 25 Min.

Tödlicher Motorradunfall auf B16 bei Zuchering

Am Mittwochnachmittag kam ein Motorradfahrer auf der B16 bei Zuchering von der Fahrbahn ab. Er starb noch an der Unfallstelle.

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B16 bei Zuchering zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilte, kam ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Neuburg aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und pralle in einen Zaun. Es war kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt. Der Fahrer des Motorrads starb noch an der Unfallstelle. Der Streckenabschnitt war am Mittwochnachmittag für eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (nr)

