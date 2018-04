vor 36 Min.

Toter identifiziert

Der am Dienstag aus der Donau geborgene Tote ist laut Polizei identifiziert. Der 30-Jährige kommt aus Oberhausen (NRW). Er ertrank. Hinweise auf ein Gewaltgeschehen oder eine Fremdbeteiligung gebe es laut Polizei nicht.

Der Mann, der Dienstagmittag in Menning bei Vohburg aus der Donau geborgen wurde, ist identifiziert. Es ist ein 30-Jähriger aus Oberhausen (NRW), den seine Familie am 15. April als vermisst gemeldet hatte. Die Schwester des Mannes identifizierte ihren Bruder am Mittwoch eindeutig, wie die Polizei mitteilte.

Laut Obduktionsergebnis ist der Mann ertrunken. Hinweise auf ein Gewaltgeschehen oder Fremdbeteiligung gebe es den weiteren Angaben der Polizei zufolge nicht. (nr)