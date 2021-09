Das ist das neue Pfarrer-Ehepaar im Donaumoos

Plus Die evangelische Kirchengemeinde Untermaxfeld und Ludwigsmoos ist seit dem 1. September wieder besetzt. Warum die Wahl von Lisa und Thomas Kelting auf Königsmoos fiel und welche Ideen sie für die Kirchenarbeit haben.

Die Vakanzzeit hat ein Ende. Seit Mittwoch sind Lisa (32) und Thomas Kelting (31) als neue Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Untermaxfeld und Ludwigsmoos tätig. Und sie freuen sich richtig darauf.