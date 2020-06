14:08 Uhr

Warum ein Mehlsilo den Burgwaldberg blockierte

Von Winfried Rein

14 Tonnen frisches Mehl sperrten am Dienstag einen Teil der Bundesstraße 16 am Burgwaldberg. Der 42-jährige Fahrer einer Kunstmühle aus dem Kreis Aichach-Friedberg hatte sozusagen beim Wenden den Anhänger seines Silozuges „umgeworfen“. Der Fahrer blieb unverletzt, andere Beteiligte gab es nicht. Der Mühlen-Fahrer hatte zuvor gegen acht Uhr eine Neuburger Bäckerei beliefert und dazu den beladenen Anhänger in der Parkbucht am Burgwaldberg abgestellt.

Nach der Rückkehr koppelte er den Anhänger wieder an, um eine Großbäckerei Richtung Neuburg anzufahren. Weil der Silozug in Richtung Oberhausen stand, lenkte der 42-Jährige seinen Zug verkehrswidrig nach links auf die Bundesstraße. Möglicherweise war er zu schnell, jedenfalls kam der Anhänger ins Schlingern und stürzte auf den Seitenstreifen. Die Bergung erwies sich als kompliziert, es dauerte einige Zeit, bis der schwere Silobehälter auf die Räder gestellt werden konnte. Die Deichsel flexten die Abschlepper vorher ab.

Auf der Bundesstraße 16 staute sich der Verkehr etwa bis Mittag, die Neuburger Polizei ließ die Fahrzeuge über die zweite Parkbucht wechselseitig passieren. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Fahrer zeigte sich letztlich erleichtert: „Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist.“

