Jetzt doch Tempo 30 in der Windener Straße in Lichtenau?

Der Versuch, in der Windener Straße in Lichtenau Tempo 30 zu installieren, gestaltet sich als ein nervenaufreibender Prozess.

Plus Im Gemeinderat wird heiß über eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Windener Straße debattiert. Vor allem der „Alleingang“ von Gernot Etzlstorfer stößt manchen Räten sauer auf.

Von Claudia Stegmann

Es war offenbar wieder eine dieser denkwürdigen Gemeinderatssitzungen in Weichering. Grün gegen den Rest des Gemeinderats. „Ich war richtig grantig“, sagt Gernot Etzlstorfer am Tag danach. Und auch Bürgermeister Thomas Mack hat keine besonders angenehme Erinnerung an die Sitzung am Montagabend. Es ist nicht das erste Mal, dass der einzige Vertreter der Grünen im Weicheringer Gremium aneckt. Dieses Mal war der Stein des Anstoßes ein Tempolimit in der Windener Straße in Lichtenau – genauer gesagt die Informationen dazu, die nach Meinung der einen Seite zurückgehalten und nach Meinung der anderen Seite weitergegeben wurden.

