Paketzentrum Weichering: Infos von Bürgermeister Mack per Video

Erklärungen von Bürgermeister Mack: In Videos auf der Gemeindeseite im Internet geht er auf das Großprojekt in Weichering ein.

Weil angesichts der Corona-Pandemie Bürgerversammlungen nicht möglich sind, der Bedarf nach Informationen bezüglich des geplanten DHL-Paketzentrums in Weichering aber sehr hoch ist, wählt Bürgermeister Thomas Mack nun den digitalen Weg.

Thomas Mack

Im ersten Video erklärt er die Gründe für den Gemeinderat, das Angebot der DHL anzunehmen und weiter zu verfolgen. Für das Großprojekt sprechen seinen Ausführungen zufolge unter anderem die entstehenden 400 tarifgebundenen und sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze.

DHL will am Standort in Weichering ausbilden

Zudem will die DHL am Standort auch ausbilden. Außerdem könne mit den zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen nicht nur die hohe Verschuldung Weicherings zurückgefahren werden. Auch anstehende Investitionen etwa in Kinderkrippe und -garten sowie die offene Ganztagsschule in Weichering, die Sanierung des Kindergartens Lichtenau, die Einrichtung einer Tagespflege für Senioren, den Glasfaserausbau oder Investitionen in Wohnbauprojekte wäre dann leichter zu realisieren.

Ein Argument für den Standort dürfte unter anderem im benachbarten Maxweiler freilich auf großen Widerspruch und Unverständnis stoßen. Dass der Schwerlastverkehr „komplett über die B16“ abgewickelt wird, wie Mack erklärt, „und keine Ortschaft dadurch belastet wird“, kann angesichts der Nähe der Muna-Siedlung sowie der Nutzung der Brücke über die Bundesstraße wohl kaum zutreffen. Denn die liegt von den ersten Häusern in Maxweiler nur knapp 200 Meter entfernt.

Flächenversiegelung nennt Mack als Nachteil

Als einen Nachteil nennt Bürgermeister Mack in dem Video die Flächenversiegelung von zehn der 15,5 Hektar. Er sagt, dass die notwendige zum Beispiel die Fällung der Bäume im Verhältnis 2:1 ersetzt würde. In weiteren Videos will er die Bürger zum Thema auf dem Laufenden halten.

Derweil wollen die Projektgegner wie angekündigt, einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen. Erster Schritt dorthin ist ein Bürgerbegehren, für das 200 Unterschriften von Bürgern aus der Gemeinde Weichering notwendig sind. (mari)

Das Video finden Sie hier.

