Weicherings neue Ehrenbürgerin

Plus Marianne Omasreiter ist die erste Frau der Gemeinde, der diese Ehre zuteil wird. Weshalb sich der Gemeinderat für die ehemalige Schulleiterin entschieden hat.

Als Marianne Omasreiter ans Pult tritt und das Mikrofon zurechtrückt, wird sehr schnell klar, warum ausgerechnet sie an diesem Dienstagabend zur Ehrenbürgerin von Weichering ernannt wurde. Mit ihren 87 Jahren hat sie nichts von ihrem Charisma eingebüßt. Souverän steht sie da, wie einst in ihrer Rolle als Schulleiterin in Weichering. Durch ihre Brille begrüßt sie herzlich die Gäste, die ihretwegen ins Rathaus gekommen waren: Darunter waren Landrat Peter von der Grün und die Gemeinderäte mit Bürgermeister Thomas Mack an der Spitze. Auch Altbürgermeister und Ehrenbürger Hubert Landsberger war gekommen, genauso wie Hedwig Voitle, die heute die Schule in Weichering leitet. Und natürlich saß auch ihre Familie im Publikum, die an diesem ganz besonderen Tag Marianne Omasreiter begleitete.

„Ich habe lange darüber sinniert, warum mir diese Ehre gebührt“, sagte sie mit fester, klarer Stimme. Für den Gemeinderat lag diese Antwort auf der Hand, als er sich für ihre Auszeichnung entschieden hatte. 30 Jahre war sie ab 1964 an der Weicheringer Schule tätig gewesen, 20 Jahre davon als Schulleiterin. Generationen von Kindern hat sie das ABC beigebracht und sie auf den Abschluss vorbereitet. Darüber hinaus hat sie 40 Jahre lang die Gottesdienste in der St.-Vitus-Kirche an der Orgel begleitet – und tut dies aushilfsweise auch noch heute. Als Not am Mann war, hat sie über Jahre hinweg auch den Männergesangsverein am Klavier begleitet. Ihre Musikalität ist bis heute auch im Kirchenchor und bei den Seniorennachmittagen gefragt, wo sie für den rhythmischen Schmiss sorgt.

Marianne Omasreiter, die eigentlich Maria Anna heißt, hat also weite Teile ihres Lebens dazu beigetragen, ein aktives Dorfleben zu gestalten. Und das Bewusstsein für eine solche dörfliche Gemeinschaft habe sie stets versucht, an ihre Schüler weiterzugeben. „Das ist wohl auch der Grund für meine Ehrenbürgerwürde“, sagte sie.

Marianne Omasreiter bei ihrer Verabschiedung als Schulleiterin in Weichering im Jahr 1994. Bild: privat

Den „Antrag“ bekam Marianne Omasreiter bei der Diamantenen Hochzeit

Nach Altbürgermeister Hubert Landsberger hat Weichering nun wieder einen weiteren Ehrenbürger. Marianne Omasreiter ist die erste Frau und die dritte Bürgerin überhaupt, die diese Auszeichnung in der Gemeinde erhält. Altbürgermeister Otto Schmid war ebenfalls ein Würdenträger. Er ist am 28. März diesen Jahres gestorben.

Mit der für Marianne Omasreiter überraschenden Frage, ob sie die Ehrenbürgerschaft annehmen wolle, war Bürgermeister Thomas Mack schon Mitte September auf sie zugekommen. Sie und ihr Mann Martin hatten Diamantene Hochzeit gefeiert, zu der Mack persönlich gratulierte. Als das Sektglas geleert und die Glückwünsche überbracht waren, rückte er mit seinem Anliegen heraus: „Ich hätte da noch eine Frage...“. Völlig überrollt von dem unerwarteten „Antrag“ erbat sich die 87-Jährige etwas Bedenkzeit – und sagte am Ende natürlich zu. Während sie selbst bescheiden über ihre Vergangenheit denkt, ist ihr Mann Martin davon überzeugt, dass die Ehrenbürgerwürde in den richtigen Händen ist. „Sie ist geeignet“, sagt er kurz und bündig. „Ich kenne niemanden in Weichering, der so viel gemacht hat.“ Und auch ihre beiden Kinder, Tochter Martina und Sohn Markus, zollen ihrer Mutter Respekt für das, was sie geleistet habe. Schließlich sei es in den 1950er Jahren auf dem Land alles andere als selbstverständlich gewesen, als Mutter von zwei Kindern voll berufstätig zu sein. Dazu kamen die vielen Termine in der Kirche: Gottesdienste, Beerdigungen, Hochzeiten, Kommunion – mindestens viermal in der Woche spielte Marianne Omasreiter die Orgel – und das das ganze Jahr über. Spontane Ausflüge am Wochenende waren da nicht möglich. Heute sagt ihr Mann: Wenn er selbst mit seinem Beruf als Schreiner nicht so beschäftigt gewesen wäre, hätte dies alles wohl nicht so gut funktioniert.

Dass Marianne Omasreiter nicht nur wegen ihres Berufs und ihres ehrenamtlichen Engagements geehrt wird, machte Thomas Mack in seiner Laudatio klar. „Du hat uns vorgelebt, wie man sich anderen gegenüber verhält“, sagte Mack, der einst selbst von Marianne Omasreiter unterrichtet wurde. Immer freundlich, immer zuvorkommend, den Schwächeren helfen, niemanden ausgrenzen – das sei stets ihre Devise gewesen. Feindseligkeiten zwischen Weicheringer und Lichtenauer Kindern ließ sie nicht gelten. „Du hast uns vorgelebt, dass es miteinander am besten geht.“

Die Ehrenbürgerurkunde hält Marianne Omasreiter fest in der Hand. Hinter ihr stehen (von links) Bürgermeister Thomas Mack, Landrat Peter von der Grün und ihr Mann Martin. Bild: Claudia Stegmann

Welche „Vergünstigungen“ Ehrenbürger in Weichering bekommen

Ihr „Wirken für Weichering“ bezeichnete auch Landrat Peter von der Grün als „bemerkenswert“. Sie gehöre zu den Menschen, die hinschauen und anpacken und damit der Gemeinde eine Seele verleihen. „Ich wünsche mir, dass sich Jüngere daran ein Vorbild nehmen.“ Weil der Ehrenbürgertitel zwar ehrenvoll sei, aber ansonsten keine Privilegien mit sich bringe, schlug er vor, dass Marianne Omasreiter doch vielleicht „jede Woche im Rathaus einen schönen Cappuccino bekommen könnte“. Worauf Mack abwinkte und mit Blick auf Ehrenbürger Hubert Landsberger scherzte: „Wie war das nochmal bei dir? Ehrenbürger haben in Weichering freien Eintritt ins Freibad und dürfen kostenlos mit der U-Bahn fahren.“

Bevor Marianne Omasreiter die Urkunde über die Ehrenbürgerwürde überreicht bekam, sangen ihr ihre Tochter Martina, ihre Enkelin Josefa und deren Freund Rupert noch ein selbstgetextetes Glückwunsch-Lied, in das alle Gäste mit einstimmten. „Danke für diese große Wertschätzung, ich fühle mich sehr geehrt“, schloss sie ihre Rede und erntete von den Gästen stehenden Applaus.