vor 36 Min.

Weihnachtsmarkt Neuburg 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten, Programm

Hier bekommen Sie die Infos zum Weihnachtsmarkt Neuburg 2019 - rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm.

Der Weihnachtsmarkt 2019 in Neuburg lässt sich fast einen Monat lang auf dem Schrannenplatz besuchen. Dabei gibt es jede Menge Programm wie Musik, Aufführungen und die Sozialverlosung.

Was ist genau geboten? Wann ist der Start? Was sind die Termine und Öffnungszeiten? Die Informationen bekommen Sie hier.

Weihnachtsmarkt Neuburg 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Die Eröffnung beim Weihnachtsmarkt in Neuburg ist am Donnerstag, 28. November 2019. Der Markt lässt sich dann bis zum Montag, 23. Dezember 2019, täglich besuchen. Die Öffnungszeiten sind nicht an jedem Tag dieselben. Daher liefern wir hier eine Übersicht:

Montag, Dienstag, Mittwoch: 15 – 19 Uhr

Donnerstag und Freitag: 15 – 20 Uhr

Samstag und Sonntag: 12 – 20 Uhr

Die Essensstände öffnen an jedem Tag schon um 12 Uhr.

Programm beim Weihnachtsmarkt Neuburg 2019

Donnerstag, 28. November 2019

17.30 Uhr: Standkonzert der Stadtkapelle Neuburg

18.15 Uhr: Eröffnung

18.30 Uhr: Start der Sozialverlosung

Freitag, 29. November 2019

18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung "Zauberhafte Märchenwelt" in der Markthalle

18.30 Uhr: Musik von dem Saxophonquartett 4phones

Samstag, 30. November 2019

09.00 Uhr: Ski-Tag in Neuburg am Hofgarten

13.00 Uhr: Musik vom Musikverein Heinrichsheim

18.00 Uhr: Musik von cloud7

Sonntag, 1. Dezember 2019

14.00 Uhr: Marionettentheater mit "Kasperl und der Räuber"

mit "Kasperl und der Räuber" 15.00 Uhr: Marionettentheater mit "Rotkäppchen"

mit "Rotkäppchen" 18.00 Uhr: Neuburger Sozialverlosung

18.30 Uhr: LMusik mit OHRANGE

Dienstag, 3. Dezember 2019

15.30 Uhr: Puppenbühne mit "Die Zauberblume"

mit "Die Zauberblume" 16.30 Uhr: Puppenbühne mit "Der Räuber Schwarzbart"

mit "Der Räuber Schwarzbart" 18.00 Uhr: Kindersuchspiel "Sternderlpass"

Freitag, 6. Dezember 2019

16.00 Uhr: Geschenke vom Nikolaus

18.00 Uhr: Musik der Blaskapelle Oberhausen

Samstag, 7. Dezember 2019

14.30 Uhr: Musik durch Bläserklasse der Paul-Winter-Realschule

17.00 Uhr: Musik durch Finkenstoana Alphornbläser

18.30 Uhr: Musik durch den Chor Leuchtfeuer

Sonntag, 8. Dezember 2019

14.00 Uhr: Marionettentheater mit "Kasperl und der Zauberer"

mit "Kasperl und der Zauberer" 15.15 Uhr: Marionettentheater mit "Hänsel und Gretel"

mit "Hänsel und Gretel" 17.00 Uhr: Kindertanzgruppe TSV Fun Group

TSV Fun Group 18.00 Uhr: Neuburger Sozialverlosung

18.30 Uhr: Lieder von Monika aus Gachenbach

Dienstag, 10. Dezember 2019

15.30 Uhr: Puppenbühne mit "Der Grüffelo"

mit "Der Grüffelo" 16.30 Uhr: Puppenbühne mit "Der gestohlene Weihnachtsbaum"

mit "Der gestohlene Weihnachtsbaum" 18.00 Uhr: Kindersuchspiel "Sternderlpass"

Donnerstag, 12. Dezember 2019

12.30 Uhr: Chor der Lebenshilfe "Die Donauspatzen"

18.00 Uhr: Musik der Baringer Jungmusikanten

Freitag, 13. Dezember 2019

15.00 Uhr: Marionettentheater mit "Das kleine Nachtgespenst"

mit "Das kleine Nachtgespenst" 16.15 Uhr: Marionettentheater mit "Der gestohlene Weihnachtsbaum"

mit "Der gestohlene Weihnachtsbaum" 18.30 Uhr: Musik von Blech-Buam-Musi

Samstag, 14. Dezember 2019

13.00 Uhr: Musik vom Posaunenchor Marienheim

18.00 Uhr: Musik von Geri and the Wagtails

Sonntag, 15. Dezember 2019

16.00 Uhr: Musik der Ranz‘hofer Ostturmbläser

17.30 Uhr: Neuburger Sozialverlosung

18.30 Uhr: Musik von Maximilian Stadler

Dienstag, 17. Dezember 2019

15.30 Uhr: Puppenbühne mit "Der Löwe Leo ist los"

mit "Der Löwe Leo ist los" 16.30 Uhr: Puppenbühne mit "Der Eisriese"

mit "Der Eisriese" 18.00 Uhr: Kindersuchspiel "Sternderlpass"

Freitag, 20. Dezember 2019

15.00 Uhr: Marionettentheater mit "Der Löwe Leo ist los"

mit "Der Löwe Leo ist los" 16.15 Uhr: Marionettentheater mit "Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke"

mit "Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke" 18.00 Uhr: Ziehung der Gewinner beim Gewinnspiel zur Ausstellung „Zauberhafte Märchenwelt“

18.30 Uhr: Musik von Blech-Buam-Musi

Samstag, 21. Dezember 2019

13.00 Uhr: Musik der Rohrenfelser Musikanten

15.00 Uhr: Auftritt der Kindertanzgruppe TSV Fun Group

TSV Fun Group 16.00 Uhr: Musik der Posaunenchor Apostelkirche

17.00 Uhr: watch-us-move: Auftritt einer Kindertanzgruppe

08.00 Uhr: Musik der Marienheimer Jagdhornbläser

Sonntag, 22. Dezember 2019

15.00 Uhr: Musik von Sängerin Ramona Martiness

16.30 Uhr: Musik des Blechbläser Quintetts Imbrassivo

18.00 Uhr: Neuburger Sozialverlosung

Montag, 23. Dezember 2019

16.00 Uhr: Weihnachtskonzert mit Sängerin Kerstin Schulz

18.00 Uhr: Hauptziehung der Neuburger Sozialverlosung

Neben dem Weihnachtsmarkt in Neuburg gibt es auch einen Christkindlmarkt

Neben dem Weihnachtsmarkt Neuburg auf dem Schrannenplatz gibt es in der Stadt auch den Christkindlmarkt Neuburg 2019 auf dem Karlsplatz. Einen Überblick über die Weihnachtsmärkte in der Region inklusive Karte bekommen Sie hier: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen