Wenn Kinder ungetauft sterben: Neuburger Seelsorger erzählen

Plus Jahrhundertelang verwehrte die katholische Kirche ungetauften Kindern das Tor zum Himmel. Doch viele Eltern betrieben einen großen Aufwand, um ihren Kindlein den Eintritt doch noch zu ermöglichen. Wie das heute ist.

Von Gloria Geissler

Es wird dunkel gewesen sein, als der Mann das Loch ausgrub. Neben ihm lag, in Tüchern gewickelt, ein totes Kind. Gerade dem Schoss der Mutter entsprungen, tat es seinen letzten Atemzug – noch bevor es getauft werden konnte. Es starb mit dem Makel der Erbsünde behaftet, darf also nicht in der geweihten Erde des katholischen Friedhofs bestattet werden und wird auch keine selige Bleibe im Jenseits haben. Ein Gedanke, der Eltern erschaudern lässt. Deswegen machte sich der Mann auf den Weg zur Kirche, grub mit bloßen Händen die Erde an der Kirchenmauer beiseite, legte sein totes Kind hinein und sprach ein letztes Gebet. Das war das einzige, was er für sein Neugeborenes tun konnte. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass das Regenwasser, das vom Kirchendach hinunter rinnt und auf die Erde tropft, geweiht ist und der dort begrabene Säugling doch noch Erlösung findet.

Zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert waren derlei „Beerdigungen“ keine Seltenheit. Archäologische Funde zeigen, dass tausende solcher sogenannter „Traufkinder“ entlang der Traufe von Kirchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz begraben wurden. Erst vor wenigen Wochen wurden nahe der Pfarrkirche St. Martin im oberfränkischen Eggolsheim dutzende Skelette von Säuglingen und Kleinkindern gefunden.

Von Skelettfunden von Säuglingen auf Neuburger Friedhöfen ist Pfarrer Herbert Kohler nichts bekannt

Für die Neuburger Kirchen ist Stadtpfarrer Herbert Kohler nichts dergleichen bekannt. Einige wurden in den vergangenen Jahren saniert, aber weder bei den Voruntersuchungen noch bei den Sanierungsarbeiten sei irgendetwas in dieser Richtung zum Thema geworden. „Früher befanden sich sowohl um St. Peter wie auch um Hl. Geist Friedhöfe“, erklärt Herbert Kohler. „Im Gelände um die Kirche gibt es deshalb noch zahlreiche menschliche Knochen. Aber besondere Gräber oder Bestattungen an den Mauern haben wir nicht entdeckt.“

Doch auch bei uns wird es ähnlich verzweifelte Eltern gegeben haben, ist sich der Pfarrer des Neuburger Krankenhauses, Anton Tischinger, sicher. Die katholische Kirche war damals in den Vorschriften zum Tod Ungetaufter streng und unerbittlich. Frühchen und Babys, die während oder kurz nach der Geburt sterben, kommen an einen Ort zwischen Himmel und Hölle, von dem es keine Erlösung gibt, so besagte es die katholische Lehre. Doch in den Jahrhunderten gingen immer wieder Gelehrte und Theologen mit dieser strengen Jenseitsvorstellung hart ins Gericht.

Allerheiligen und Allerseelen sind die Tage im Jahr, an denen man ganz besonders an die lieben Verstorbenen denkt. Bild: Benedikt Siegert (Symbolbild)

Heute ist es unvorstellbar, Eltern, die gerade ihr Kind verloren haben, eine würdevolle Beerdigung zu verwehren. Auch Fehlgeburten werden ein Mal im Vierteljahr aus der Neuburger KJF-Klinik St. Elisabeth in einem kleinen Holzsärgchen zum Kindergrab im Friedhof an der Franziskanerstraße gebracht und dort im Rahmen einer kleinen Feier beigesetzt.

Auch in Neuburg ist es immer weniger Betroffenen wichtig, ihr sterbendes Kindlein getauft zu sehen

Doch die Zahl derer, denen es wichtig ist, ihr sterbendes Kindlein getauft zu sehen, wird immer geringer. Angelika Heimisch und Hans Schöffer können keine konkreten Zahlen nennen, aber die Erfahrung zeige eindeutig in diese Richtung. Die beiden sind Seelsorger in der Neuburger Kinderklinik und kommen mit Eltern in Kontakt, deren Kind gestorben ist oder im Sterben liegt. Der Pastoralreferent und studierte Theologe sowie die Gemeindereferentin stellen dabei immer öfter fest, dass vielen jüngeren Menschen die Jenseitsvorstellungen der Kirche nicht mehr wichtig sind. Angst, dass das Kind nicht in den Himmel kommt, hätten die wenigsten. Deswegen spielt bei vielen auch eine Nottaufe keine Rolle. „Wenn absehbar ist, dass das Neugeborene die nächsten Stunden nicht überleben wird, fragen wir die Eltern, ob sie es taufen lassen möchten“, erzählt Angelika Heimisch. Falls ja, versuchen die beiden – wenn möglich mit einem Priester – und zusammen mit dem Pflegepersonal die kleine Feier stimmungsvoll zu zelebrieren.

Weil auf der Intensivstation Kerzen nicht erlaubt sind, werden LED-Lichter angezündet. Wenn noch Zeit ist, dürfen die Paten und vielleicht auch die Großeltern dazu kommen, auf einem Tischchen wird ein schönes Tuch ausgebreitet, auf dem ein Taufkleid, eine Taufkerze, ein Kreuz und Weihwasser bereitliegen. Passende Texte werden vorgetragen. „Auch wenn manche Eltern nicht sehr gläubig sind, fällt ihnen das Abschiednehmen nach diesem feierlichen, innigen und schönen Moment oft leichter“, berichtet Angelika Heimisch. Die Erinnerung daran und die Erkenntnis, dass nicht alles in dieser Zeit grauenvoll war, wirke sich positiv aus auf den anschließenden Trauerprozess. Und einige Eltern hoffen aus ihrem Glauben heraus ihr Kind nach der Taufe an einem Ort bei Gott – ein Gedanke, der oft hilft in dieser besonderen Situation.

Im Neuburger Krankenhaus finden pro Jahr vier bis fünf Nottaufen statt

Vier bis fünf Nottaufen finden im Neuburger Krankenhaus pro Jahr statt – wenn noch etwas Zeit ist. Aber natürlich gibt es auch Fälle, in denen es schnell gehen muss. Dann dürfen auch Laien, wie zum Beispiel der Arzt oder die Hebamme das Sakrament spenden.

Klinikpfarrer Anton Tischinger spricht bei Taufen, die er abhält, gerne von „der Taufe als Bestätigung“ – der weltlichen Bestätigung, dass das Kind ein Kind Gottes ist. Von der althergebrachten Theorie der Erbsünde hält er gar nichts und traut sich das auch laut auszusprechen: „Das Höchste der Gefühle für einen Katholiken ist die Gottesschau. Das ist der Inbegriff der Glückseligkeit. Den armen Eltern, die gerade ein Kind verloren haben, zu sagen, dass diese Glückseligkeit ihr Mädchen oder ihr Bub nie erleben werden, das ist doch schlimm.“ Und Funde, wie die Skelette der „Traufkinder“, zeigen tausendfach die Verzweiflung der Eltern. Pfarrer Anton Tischinger ist froh, dass die katholische Kirche ihre Lehre in diesem Punkt überarbeitet hat. Seit 2007 dürfen ungetaufte Kinder zumindest auf die glückselige Schau Gottes hoffen, heißt es in einem Vatikanpapier. Immerhin.

