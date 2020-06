vor 17 Min.

Wie schmeckt der Ruhestand, Herr Pfarrer?

Plus Vor fünf Jahren hat Pero Ljubicic Karlshuld verlassen und ist in seine Heimat Kroatien zurückgekehrt. Wie es ihm an seiner neuen Wirkungsstätte geht.

Von Andrea Hammerl

Stippvisite in Karlshuld: Eine Woche verbringt Pero Ljubicic, früherer Pfarrer von Karlshuld, derzeit in Bayern – da war natürlich auch ein Kurzbesuch bei seinem Nachfolger Paul Igbo eingeplant. Der Karlshulder Pfarrer wird seinen Sommerurlaub heuer voraussichtlich nicht in seiner Heimat Nigeria verbringen können. „Das steht in den Sternen, wann wieder ein Flieger geht“, sagt Igbo. Weshalb findet er jetzt auch die Zeit, die Einladung seines Vorgängers in dessen Heimat Kroatien anzunehmen. „Die Leute fragen schon, wann du wiederkommst“, sagt Ljubicic. Er bekommt nämlich regelmäßig Besuch aus Bayern, auch heuer haben sich schon einige Karlshulder angemeldet.

Der Ruhestandsgeistliche führt ein offenes Haus in Klenovica, einer Filiale der Pfarrei Ledenice. Hier kann er sich ganz der Seelsorge widmen. „Ich habe fast keine Bürokratie mehr“, freut sich Ljubicic, obwohl er nur zwei freie Tage pro Woche hat und „keine Zeit – genau wie ein deutscher Rentner“.

In Pero Ljubicics Haus ist immer Platz für Gäste

Wunderschön am Hang liegt sein Pfarrhaus mit Blick auf die kroatische Adria vom Wohnzimmer und der riesigen Terrasse aus. Platz für Gäste bietet eine kleine Einliegerwohnung. Das Haus ist direkt an die Kirche St. Margaretha angebaut, ein moderner Bau, noch nicht einmal 20 Jahre alt. „Die Kirche wurde den Kommunisten zum Trotz gebaut“, erklärt Ljubicic lächelnd. Mehr als 80 Prozent der Kroaten sind katholisch, etwa elf Prozent der Einwohner orthodoxe Christen, der Rest konfessionslos oder muslimisch. Wobei Ljubicic betont, dass kroatische Muslime nicht auffielen, weil ihre Frauen keine Kopftücher tragen.

Trotz des hohen Katholikenanteils ist der Kirchenbesuch eher spärlich. Allen drei Pfarreien zusammen gehören etwa 1000 Personen an, in jeder Kirche hält Ljubicic einen Sonntagsgottesdienst ab, dazu insgesamt vier Werktagsmessen, je eine in den drei Pfarreien und eine in der Filiale Povile. Seit vier Jahren ist der heute 69-Jährige hier, als einer von zehn Pfarrern in zwölf Pfarreien des Dekanats. Seitdem hat er erst zwei Kinder getauft, immerhin aber sechs Erwachsene, davon „fünf älter als ich“. Zwei Paare hat er getraut und 22 Personen beerdigt – vorwiegend Frauen. Gestorben sind etwa doppelt so viele Menschen. Die Männer ließen sich von freien Predigern begleiten.

Pero Ljubicics Zuhause als Ruhestandspfarrer in Klenovica. Der Kirchenbau ist höchst ungewöhnlich. Links im Bild ist die eigentliche Kirche, daran angebaut der Turm und das Wohnhaus des Pfarrers, das zum Teil vermietet wird. Bild: Andrea Hammerl

Die Gottesdienste von Pero Ljubicic besuchen hauptsächlich Touristen

Der Kommunismus wirkt nach. Von den Einheimischen gehen nur eine Handvoll in die Kirche, erzählt Ljubicic, aber dank der Touristen sei das Gotteshaus in der Hochsaison nicht selten mit 250 Personen proppenvoll – bis vor zum Altar stünden dann die Gläubigen. „Und die Klimaanlage muss volle Pulle laufen“, ergänzt der Pfarrer.

Wenn ihn der sonst schwache Kirchenbesuch kränkt, dann zeigt er es nicht. Gut gelaunt grüßt er alle, denen er zu Fuß oder im Auto begegnet, gibt nicht selten in den Gaststätten einen aus und erweist sich als Fundgrube an Geschichten aus seiner neuen Heimat. Wie die des Fischers Nikica Cvitkovic, dem ein Denkmal gesetzt wurde, obwohl er noch lebt. Gesetzt wurde es vor knapp 25 Jahren. Nikica war selbst erstaunt, als er die Bronzefigur eines Morgens am Hafen entdeckte und sich wunderte, bis er erkannte: „Das bin ja ich.“ Er hatte eines Tages, während er seine Netze flickte, draußen auf dem Meer ein Boot beobachtet und gemerkt, „dass da etwas nicht stimmt“. Der Motor war kaputt, das Boot trieb aufs Meer hinaus. Die Frau im Boot rief um Hilfe, der Mann war im Wasser und versuchte wohl, zu reparieren, wäre dabei aber fast ertrunken, wenn Nikica nicht hinausgefahren und ihn gerettet hätte. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Künstler Angel Angelkov handelte, der sich einige Zeit später mit der Bronzestatue des Fischers revanchierte.

Von Karlshuld nach Klenovica, die neue Heimat von Pero Ljubicic

Klenovica ist ein kleines, aber idyllisches Dorf direkt am Meer, ein Urlaubsort, erst rund 50 Jahre alt, mit knapp 200 Einwohnern. Im Sommer jedoch leben bis zu 6000 Menschen hier. Pfarrer Pero, wie er von den Einheimischen genannt wird, ist nicht nur im Hafenstädtchen selbst zuhause, sondern auch in den bis zu 800 Meter hohen Bergen dahinter. Die Dörfer dort gehören zu seiner Pfarrei, weshalb er sie regelmäßig besucht. Ohne Auto geht hier gar nichts. Und wenn es bis hinauf in die früheren Partisanendörfer aus dem Zweiten Weltkrieg geht, hilft nicht einmal das Auto.

Unterwegs mit Pfarrer Pero: Er fährt regelmäßig hinauf in die Berge zu seinen anderen Pfarreien und besucht die Menschen dort, die teils sehr verstreut wohnen. Gastfreundschaft wird hier groß geschrieben. Bild: Andrea Hammerl

Die meisten Häuser sind verlassen, doch es wird neu gebaut. Wasser und Strom verlegen die Arbeiter, die mit ihrem Bagger sofort Platz machen, wenn der Pfarrer angefahren kommt. Doch schließlich muss er kapitulieren. Quer über den holprigen, nicht mal asphaltierten Weg zieht sich eine breite Furche, wo einmal ein Hydrant für die Feuerwehr stehen soll – Vorsorge für einen möglichen Waldbrand. Die letzten 1,5 Kilometer führt er seine Besucher zu Fuß ins Dorf. Dessen letzten Bewohner hat Pfarrer Pero vor eineinhalb Jahren zuletzt gesehen. Mittlerweile ist er offenbar verstorben, das Dorf ist leer, doch zwischen den zerfallenen Hütten stehen neuerrichtete oder restaurierte Gebäude.

