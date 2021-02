07:09 Uhr

Wie stark ist unsere Wirtschaft? 3000 Betriebe im Landkreis werden befragt

Der Firmensitz der Unternehmensgruppe Bauer AG in Schrobenhausen

Um Unternehmen in der Krise und darüber hinaus eine möglichst zielgerichtete Unterstützung bieten zu können, nimmt das Landratsamt die lokale Wirtschaft unter die Lupe.

Mitten im Lockdown stehen viele Betriebe vor großen Herausforderungen: Sie haben Umsatzeinbußen, Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit, es drohen Insolvenzen. Zugleich gibt es Produkte und Dienstleistungen, die in der Krise gefragt sind wie nie zuvor. Um ein möglichst genaues Bild zur Lage der Unternehmen zu erhalten, startet die Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen zusammen mit den Wirtschaftsförderungen aus Neuburg und Schrobenhausen eine kreisweite Unternehmensbefragung.

„Für unsere Förderungen ist es wichtig, gerade in dieser Zeit die Lage unserer Unternehmen genauer zu kennen. Wir möchten mit dieser Befragung aber auch den langfristigen Dialog mit unseren Betrieben auf eine breite Basis stellen“, erläutert Landrat Peter von der Grün. Denn die Befragung thematisiert auch die Entwicklungsperspektiven der Unternehmen sowie ihr Interesse an Unternehmensnetzwerken und Nachhaltigkeitsthemen.

3000 Betriebe im Landkreis haben eine Einladung zur Umfrage erhalten

Die Umfragebögen haben rund 3000 Betriebe im ganzen Landkreis per Post. „Wir möchten auch erheben, wie der Fachkräfte- und Flächenbedarf der Unternehmen aussieht und welche Angebote der Wirtschaftsförderung auf Interesse stoßen. So können wir noch gezielter ansetzen,“ ergänzt Stefanie Bindauf, die das Projekt koordiniert. Dabei setzt das Projekt auf die Kooperation des Landkreises mit den Städten.

Landrat Peter von der Grün setzt auf die Mitwirkung der Betriebe: „Wir bitten die Unternehmen um ihre Teilnahme, damit wir für sie aktiv werden können.“ Unternehmen, die keinen Fragebogen erhalten, sich aber beteiligen möchten, werden gebeten, sich an folgende Ansprechpartner zu wenden:

Wirtschaftsförderung des Landkreises : Stefanie Bindauf, Telefon 08431/57-443 oder Andrea Haslauer , Telefon 08431/57-420, wirtschaftsfoerderung@neuburg-schrobenhausen.de

des : Stefanie Bindauf, Telefon 08431/57-443 oder , Telefon 08431/57-420, wirtschaftsfoerderung@neuburg-schrobenhausen.de Wirtschaftsförderung der Stadt Neuburg: Bernhard Hillebrand , Telefon 08431/55-206, B.Hillebrand@neuburg-donau.de

der Stadt Neuburg: , Telefon 08431/55-206, B.Hillebrand@neuburg-donau.de Wirtschaftsförderung der Stadt Schrobenhausen : Thomas Zaum , Telefon 08252/90-274, Thomas.Zaum@schrobenhausen.de

Die Unternehmensbefragung im Landkreis wird in eine Wirtschaftsstruktur- und -potenzialanalyse einfließen, die Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf und die Landräte Peter von der Grün, Alexander Anetsberger und Albert Gürtner auf den Weg gebracht haben. Sie soll aufschlüsseln, welche Firmen und Branchen es in der Stadt Ingolstadt und den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen gibt, was die Schlüsselunternehmen und die Zukunftsbranchen sind und Perspektiven damit aufzeigen. Bis Ende des Jahres sollen Ergebnisse vorliegen.

Ziel der Analyse: Den Wirtschaftsstandort in der Region 10 stärken

Ziel der Analyse ist es, den Wirtschaftsstandort zu stärken und auszubauen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein genauer Überblick über die in der Region 10 tätigen Branchen und Firmen ist deshalb Voraussetzung, um den Standort nachhaltig und in zukunftsträchtigen Branchen weiter entwickeln zu können. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die mögliche Ansiedlung der biotechnologischen Branche und Unternehmen aus dem Bereich Cleantech, Medizintechnik, Bioökonomie und Urban Air Mobility gelegt. (nr)

