Wo die neue Gemeinschaftsunterkunft entstehen soll

Hier ist die Gemeinschaftsunterkunft noch bis Ende 2020 beheimatet: in der ehemaligen Lassigny-Kaserne am Donauwörther Berg. Später soll hier ein Campus der Technischen Hochschule Ingolstadt entstehen.

Nun steht fest, dass die GU am Donauwörther Berg Ende 2020 schließt. Ein Ersatzgrundstück ist gefunden. Am Dienstag entscheiden die Stadträte.

Von Fabian Kluge

Wo errichtet die Stadt den Ersatz für die Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Asylbewerber am Donauwörther Berg? Diese Frage beschäftigt die Kommune und ihre Bürger schon lange. Zur Erinnerung: Die ursprünglichen Pläne sahen vor, dass Ende 2019 die Unterkunft auf dem Areal der ehemaligen Lassigny-Kaserne geräumt sein muss. Dort soll ein Campus der Technischen Hochschule Ingolstadt entstehen. Doch mit einem gemeinsamen Brief von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Landrat Peter von der Grün an den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann verschob sich die Auflösung auf einen Zeitpunkt im kommenden Jahr.

Nun scheinen sowohl der genaue Zeitrahmen als auch der Standort für die neue Gemeinschaftsunterkunft festzustehen – zumindest sind sie am Dienstag Thema im letzten Stadtrat des Jahres.

Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg: Neuer Standort bietet 250 Personen Platz

Zum 31. Dezember 2020 soll die bisherige GU nun aufgelöst sein – das geht aus den Sitzungsvorlagen der Stadt hervor. Die ursprünglichen Pläne haben sich also um ein Jahr verschoben. Fündig nach einem neuen Grundstück wurde die Stadt im „Gewerbegebiet Grünauer Straße“. Auf drei Grundstücken und einer Fläche von insgesamt 11.140 Quadratmetern soll eine neue Einrichtung für 250 Personen entstehen. Zum Vergleich: Die derzeitige Gemeinschaftsunterkunft hat eine Kapazität von 450 Personen und war zeitweise voll ausgelastet.

Zwar sieht der Bebauungsplan an diesem Ort ein Gewerbegebiet vor. Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende sind dort jedoch zulässig, da es sich um einen sozialen Zweck handelt. Das Staatliche Bauamt Ingolstadt tritt als Bauherr auf. Nun fehlt noch das gemeindliche Einvernehmen.

Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg: Neuer Standort soll Ende 2020 fertig sein

Die wichtigsten Fragen scheinen nun also erst einmal geklärt. Und doch ergeben sich durch den neuen Standort weitere. Beispielsweise, in welche Schulen oder Kindergärten die jüngsten Bewohner kommen. Stadtjurist Ralf Rick sagte auf Anfrage unserer Zeitung: „Bei den Schulen regelt das ja der Sprengel, bei den Kindergärten können sie auf den nächstgelegenen ausweichen.“ Wenn dort kein Platz ist, müssten die Kinder mit dem Bus zum Kindergarten gebracht werden. Nicht weit entfernt baut die Stadt derzeit das Kinderhaus südlich der Stadtwerke.

Insgesamt drei Standorte hat die Stadt dem Freistaat für die neue GU vorgeschlagen. Dieser habe sich letztlich für das „Gewerbegebiet Grünauer Straße“ entschieden, weil dort die Rahmenbedingungen passen, erklärte Rick. „Es geht um Fragen des Baurechts und des Platzes.“ Dieser sei ausreichend gegeben – auch im Umgriff. Außerdem sei die Anbindung gut. „Die Nahversorgung ist fußläufig zu erreichen, direkt gegenüber befindet sich außerdem eine Bushaltestelle“, berichtete Rick. Damit könnten die Bewohner schnell in die Stadt für Behördengänge oder Arztbesuche gelangen. Um einen fließenden Übergang zu ermöglichen, soll die neue GU Ende nächsten Jahres fertig sein.

