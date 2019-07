vor 20 Min.

Wo es in Weichering um sehen und gesehen werden geht

Wer vom Saierling links in die Kochheimer Straße abbiegen will, muss sich langsam in die Straße hineintasten, weil der Blick nach rechts eingeschränkt ist. Die Verkehrssituation wird von manchen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern als gefährlich eingestuft.

Wer in Weichering am Saierling auf die Kochheimer Straße einbiegt, hat nur eine eingeschränkte Sicht. Manche Anwohner stört das und wollen Abhilfe.

Von Claudia Stegmann

An der Kreuzung Kochheimer Straße/Saierling ist die Verkehrssituation im wahrsten Sinne des Wortes etwas verfahren. Denn nach Meinung einiger Anwohner ist der Kreuzungsbereich schlecht einsehbar – sowohl für Autofahrer als auch für Schulkinder. Während die Polizei der Meinung ist, dass sich Autofahrer genau deshalb langsam in die Straße hineintasten und aus diesem Grund „Sicherheit durch Unsicherheit“ gewährleistet sei, fordern Anlieger regulierende Maßnahmen. Überlegungen, wie diese aussehen können, gab es schon viele: Ein Verkehrsspiegel und eine Tempo-30-Zone wurden ebenso diskutiert wie ein Zebrastreifen oder eine Rechts-vor-Links-Regelung.

Neu ist das Thema keinesfalls: Vor fünf Jahren kam es zum ersten Mal auf den Tisch der Gemeinderäte. Damals einigte sich das Gremium darauf, das Ortsschild, das nur wenige Meter von der besagten Kreuzung entfernt stand, zu versetzen, damit der Verkehr an der neuralgischen Stelle entschleunigt wird. Außerdem wurde ein Verkehrsschild aufgestellt, das auf Schulkinder hinweist und Autofahrer dazu bewegen soll, auf die Bremse zu treten. Ein zweiter Gehweg, der vom Sailerling in die Kochheimer Straße führt, konnte dagegen nicht verwirklicht werden, weil dafür der Eigentümer des entsprechenden Eckgrundstücks Flächen hätte abtreten müssen – was ihm wiederum Abstandsprobleme auf seinem Grundstück verursacht hätte. „Für den Gemeinderat war die Sache damit abgeschlossen“, sagt Bürgermeister Thomas Mack zur damaligen Situation.

Anwohner des Bereichs Saierling kamen zur Gemeinderatssitzung nach Weichering

Nach fast fünf Jahren landete das Thema am Dienstag nun wieder auf der Tagesordnung des Weicheringer Gemeinderats. Gremiumsmitglied Stefan Appel, der selbst in dem Wohngebiet am Saierling lebt, sieht die Verkehrssituation an jener Stelle alles andere als geklärt und beantragte deshalb, dass sich der Gemeinderat weiter um den Fall kümmert. „Es geht dort um sehen und gesehen werden und um Geschwindigkeit“, argumentierte er. Um seinem Antrag Nachdruck zu verleihen, hatte er rund zehn Anwohner mobil gemacht, die zur Sitzung am Dienstagabend kamen und stellenweise ihre Sicht der Dinge schildern konnten.

Dieser Schritt wäre nach Ansicht von Thomas Mack allerdings nicht nötig gewesen. Denn im Zuge einer grundsätzlichen Diskussion um diverse Tempo-30-Zonen in Weichering und Lichtenau steht auch die Kochheimer Straße auf dem Prüfstand. Eine Lösung des Problems könnte nämlich eine Geschwindigkeitsreduzierung sein. Sowohl Autos, die sich vom Bereich Saierling langsam in die Kochheimer Straße hereintasten müssten, als auch Schulkinder hätten es dann leichter, die Straße zu überqueren, so die Überlegung.

Bevor konkrete Maßnahmen ergriffen werden, möchte die Gemeinde allerdings fundierte Daten haben. Und die sollen ab heute gesammelt werden. Ein Geschwindigkeitsmessgerät wird in den nächsten Wochen an folgenden Straßen den Verkehr überwachen: In Weichering sind das die Bahnhofstraße, Kreuzstraße, Raiffeisenstraße, Achstraße, Kochheimer Straße, Am Anger sowie der Salzlachenweg und der Steilerweg. Und in Lichtenau werden die Geschwindigkeiten in der Pettenhoferstraße, der Kurzstraße, der Windener Straße (in der bereits Tempo 30 gilt), im Mandelweg und im Heubrückenweg gemessen. Sobald die Messergebnisse ausgewertet sind, will die Gemeinde zusammen mit betroffenen und interessierten Bürgern darüber entscheiden, wo am Ende tatsächlich eine 30er-Zone eingerichtet wird. Mack kann sich gut vorstellen, dass darunter auch die Kochheimer Straße sein wird.

Weichering soll vier Smileys bekommen, die die Geschwindigkeit anzeigen

Den Gemeinderäten ist allerdings klar, dass Tempo 30 nur dann funktioniert, wenn sich auch alle Verkehrsteilnehmer daran halten – was in der Realität selten der Fall ist, auch in Weichering. Gemeinderat Georg Niedermeier plädierte deshalb zusätzlich für einen Smiley, sprich eine Geschwindigkeitsanzeige. „Das wäre die beste Lösung für die Kochheimer Straße. Nur so kannst du die Bürger erziehen“, ist er sich sicher.

Ein solches Gerät hat die Gemeindeverwaltung bereits auf der Agenda stehen. Wie Thomas Mack sagte, will die Gemeinde insgesamt vier Smileys kaufen, die gegebenenfalls mobil sind und bei Bedarf versetzt werden können. Entsprechende Anfragen laufen bereits.

Am Ende der Diskussion einigte sich das Gremium darauf, die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen und das darauf folgende Gespräch mit den Bürgern abzuwarten. Erst dann soll entschieden werden, wo es in Weichering und Lichtenau Geschwindigkeitsreduzierungen geben soll – und ob darunter auch die Kochheimer Straße ist. Weil es allerdings nur ein Messgerät gibt und dieses in den meisten Straßen eine Woche lang stehen wird, ist mit einer Entscheidung vor Herbst nicht zu rechnen.

Themen Folgen