vor 34 Min.

Zum Tag der Bundeswehr

Diesen Samstag werden in der Ingolstädter Kaserne bis zu 20000 Besucher erwartet. Was es im Ausbildungszentrum Pioniere zu erleben und zu sehen gibt

Wer die Pioniertruppe besser kennenlernen möchte, ist diesen Samstag in der Ingolstädter Kaserne und auf dem dazugehörigen Übungsplatz richtig. Ingolstadt ist heuer auch Standort des bundesweit laufenden Tages der Bundeswehr. Allein in Ingolstadt erwarten die Verantwortlichen bis zu 20000 Besucher. Hier ein kleiner Überblick zu dem, was dort am Wochenende geboten wird:

In der Kaserne und auf dem nahen Übungsplatz können Besucher zum Beispiel als Teil der Besatzung eines Motorbootes auf der Donau fahren, selbst nach „Minen“ suchen oder einen Entschärfungsroboter steuern. Außerdem kann man auch mit verschiedenen Bundeswehrfahrzeugen durch die Gegend fahren und mit Baumaschinen buddeln, heißt es in der Ankündigung. Die Soldaten – von den Tauchern über die Gebirgstruppe bis zur Kampfmittelabwehr – stellen sich vor und zeigen den Besuchern, was sie können. Zu besichtigen sind militärisches Großgerät wie das Transportflugzeug A400M. Aber auch historische Fahrzeuge und vieles mehr werden ausgestellt.

Der Tag der Bundeswehr beginnt um 9 Uhr. Die verschiedenen Vorführungen und Mitmach-Aktionen enden um 16.30 Uhr, bevor um 17 Uhr die Kaserne ihre Tore für die Besucher wieder schließt.

kann man am Audi-Sportpark, bei Airbus Defence and Space (Am Wald, Manching) oder am Nordufer der Donau (Zugang über die Kurt-Huber-Straße, Ingolstadt). Die verschiedenen Shuttle-Busse aufs Gelände fahren – auch vom Ingolstädter Hauptbahnhof – ab 8.30 Uhr.

Für den Tag der Bundeswehr gelten verschiedene Sicherheitshinweise. Was man alles nicht mit aufs Gelände der Pionierkaserne bringen darf (etwa Glasflaschen) und was sonst noch wichtig ist, steht im Internet unter www.tag-der-bundeswehr.de#tdbw18. (nr)