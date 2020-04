17:51 Uhr

Zweiter Infizierter aus dem Pflegeheim in Straß

Ein weiterer Bewohner des Pflegeheims in Straß wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Jetzt wartet das Gesundheitsamt in Neuburg auf die weiteren Ergebnisse.

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag in der Pflegeeinrichtung in Straß (Marktgemeinde Burgheim) eine Reihentestung beim Personal und bei den 79 Bewohnern vorgenommen. Bislang meldet das Gesundheitsamt eine weitere infizierte Person, die im Pflegeheim untergebracht war. Wie bei der ersten positiv getesteten Person wurde die Untersuchung im Krankenhaus vorgenommen. Beide sind stationär untergebracht, einer bereits seit dem 23. März, der andere seit Montag, teilt die Pressestelle am Landratsamt mit. Die Stationen, in denen die Personen untergebracht waren, sind isoliert. Die weiteren Testergebnisse, heißt es weiter, liegen derzeit noch nicht vor.

Insgesamt steigt die Zahl der Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, weiter an. Zum Stand 7. April (15 Uhr) meldet das Gesundheitsamt insgesamt 133 bestätigte Fälle. Davon sind bereits 49 wieder negativ getestet worden. In der vergangenen Woche sind drei Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, verstorben. Am Dienstag hat das Gesundheitsamt gemeldet, dass ein weiterer Patient mit einer Coronavirus-Infektion verstorben ist. (nr)

