Mit drei Promille auf der Autobahn: Fahrer kann kaum noch stehen

Kaum noch stehen konnte ein 54-jähriger Autofahrer, als er am Samstagnachmittag auf der B300 von der Polizei angehalten wurde. Zuvor war er auf der Autobahn unterwegs.

Einem 20-Jährigen aus dem Bereich Erding war am Samstag gegen 15 Uhr ein Mann aufgefallen, der auf der Autobahn A9 bei Schweitenkirchen in Schlangenlinien unterwegs war. Er informierte die Polizei und folgte dem Auto des Mannes weiterhin. Die Polizei konnte den Fahrer schließlich an der B300 bei Freinhausen anhalten.

Der Mann aus der Nähe von Coburg war mit fast drei Promille auf der Autobahn A9 unterwegs

Der 54-Jährige aus dem Bereich Neustadt bei Coburg war mit seinem 25-jährigen Sohn unterwegs und zeigt laut Polizei bei der Kontrolle erhebliche Ausfallerscheinungen; er konnte kaum stehen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und nach einer Blutentnahme kam der Mann wegen der hohen Alkoholisierung und der damit vorliegenden Vergiftung mit dem Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus. Der 25-jährige Beifahrer wurde von der Mutter abgeholt. (AZ)