80-Jähriger fährt in Kurve geradeaus und schleudert gegen Baum

In Adelschlag hat sich ein 80-jähriger Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Er fuhr in einer Kurve geradeaus und prallte gegen ein Schild..

Ein 80-jähriger SUV-Fahrer aus Augsburg fuhr Am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Eichstätt und Ochsenfeld in einer Rechtskurve geradeaus weiter und prallte gegen ein Wegweiser-Schild. Anschließend schleuderte das Auto über einen Straßengraben hinweg gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilt. Der schwerverletzte Mann war im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, bevor er ins Klinikum Ingolstadt gebracht werden konnte. Am Einsatzort waren die freiwilligen Feuerwehren von Ochsenfeld, Adelschlag, Möckenlohe und Pietenfeld. Am SUV entstand ein Totalschaden, die Kreisstraße musste mehrere Stunden gesperrt werden. Die Umstände, die zum Unfall führten, sind derzeit noch unklar, die Ermittlungen dauern an. (AZ)