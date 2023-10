80-jähriger Autofahrer stirbt an Folgen eines Unfalls

Ein 80-jähriger Mann, der bei einem Unfall bei Adelschlag gegen mehrere Bäume geprallt ist und in sein Auto eingeklemmt wurde, ist seinen Verletzungen erlegen.

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Augsburg ist am Mittwochnachmittag im Klinikum Ingolstadt nach einem Verkehrsunfall beim Adelschlager Ortsteil Weißenkirchen verstorben. Der 80-jährige war am 8. Oktober mit seinem Auto in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf mehrere Bäume geprallt. Durch den starken Anstoß wurde er in seinem Auto eingeklemmt, berichtete die Polizei. Nachdem er von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit wurde, wurde er mit dem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Dort verstarb er an den Unfallverletzungen. (AZ)