Nach Diebstahlserie im Kreis Eichstätt: Polizei schnappt verdächtige Autoknacker

Immer wieder wurden im Kreis Eichstätt Autos aufgebrochen und durchsucht. Nun hat die Polizei vier junge Männer festgenommen und bittet Anwohner mit Videoüberwachung um Mithilfe.

Erneut wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein unversperrtes Auto in Möckenlohe (Landkreis Eichstätt) durchsucht. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein 53-Jähriger gegen 1.30 Uhr zwei Personen auf dem Fahrersitz seiner beiden abgestellten Pkw. Die Fahrzeuge standen unversperrt in einem Hof in der Römerstraße. Nachdem der Mann die beiden Personen angesprochen hatte, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Adelschlag. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Personen nicht mehr aufgefunden werden. Entwendet wurde in diesem Fall nichts.

Kurze Zeit später folgte eine Mitteilung von einem Anwohner des Saumwegs in Adelschlag, dass er vier Personen bemerkt habe, die sich verdächtig in seinem Carport aufhielten. Der 37-Jährige folgte den vier Personen in Richtung „Am Anger“. Als er von ihnen bemerkte wurde, liefen diese weg. Eine erneute Fahndung verlief laut Polizei ebenfalls ergebnislos.

Aufgebrochene Autos: Polizei schnappt vier verdächtige Männer im Kreis Eichstätt

Gegen 8.15 Uhr erfolgte eine telefonische Mitteilung bei der Polizeiinspektion Eichstätt, dass in der Nähe der Holzlagerplätze ein Lagerfeuer sei. Um das Feuer würden sich vier junge Männer aufhalten. Bei einer Überprüfung durch eine Streifenbesatzung konnten die vier Personen festgestellt werden. Beim Anblick des Streifenwagens ergriffen sie die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung konnten alle vier Personen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei den vier Festgenommenen handelt es sich um Nordafrikaner im Alter von 15 bis 20 Jahren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei dürften diese vier Personen für die Diebstahlserie mitverantwortlich sein. Weiteres wird sich nach Auswertung der gesicherten Spuren zeigen. Da alle Verdächtigen einen festen Wohnsitz in Bayern haben, wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Alle Bewohner der Ortsteile Adelschlag, Pietenfeld und Möckenlohe, die eine Videoüberwachung auf ihrem Privatgrund haben, werden gebeten, ihre Aufzeichnungen der Tatnacht zu sichten. Werden fremde Personen darauf festgestellt, sollten die Bilder der Polizeiinspektion Eichstätt zur Verfügung gestellt werden. Eine Videoüberwachung des privaten Grundstückes (Hofeinfahrten, Gärten usw.) ist nicht verboten.