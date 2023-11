Unfall: 74-Jährige kollidiert auf Gegenfahrbahn mit anderem Auto

Zwischen Pietenfeld un dem Tauberfelder Grund ist eine Autofahrerin bei Regen mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Ein Siebenjähriger musste ins Krankenhaus.

Wegen schlechter Sichtverhältnisse durch Regen ereignete sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall zwischen Pietenfeld und dem Tauberfelder Grund. Gegen 18 Uhr fuhr eine 74-jährige Bewohnerin des Landkreises Eichstätt von Pietenfeld kommend in Richtung Eitensheim. Aufgrund des Regens kam sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 34-Jährigen aus Vohburg.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, teilt die Polizei mit. Der 34-Jährige, so wie sein 7-jähriger Mitfahrer, wurden leichtverletzt und mit dem Rettungswagen in die Klinik Eichstätt gebracht. Zwei weitere Insassen des Unfallgeschädigten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 17.000 Euro. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)