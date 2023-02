Aresing

15:25 Uhr

Asylunterkunft in Aresing: Angebot ist noch nicht vom Tisch

Die ehemalige Gaststätte in Aresing wurde bereits von 2015 bis 2022 als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Plus Nach den jüngsten Vorfällen in Peutenhausen sind Vermieter potenzieller Asylunterkünfte vorsichtig geworden. So hat erst kürzlich ein Eigentümer sein Angebot zurückgezogen. Doch Wohnraum wird dringend benötigt.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Der Landkreis braucht Wohnraum für Asylbewerber und Geflüchtete. Rund 2000 Migranten leben derzeit im Landkreis. Rechnet man die Menschen dazu, die mit der Flüchtlingswelle 2015/16 kamen und mittlerweile in Neuburg-Schrobenhausen sesshaft geworden sind, dann erhöht sich die Zahl auf 6500. Jedes Mietangebot ist deshalb willkommen – zumindest seitens des Landratsamtes. Vor Ort hält sich die Begeisterung darüber aber mitunter in Grenzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen