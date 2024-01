So geht der Protest der Landwirte in der Region weiter

Es steht ein weiterer Termin und eine weitere Route für einen Korso der Landwirte in der Region fest. Wann sie wo entlang fahren.

Es geht weiter: Für Samstag, 20. Januar, ist erneut eine rollende Protestaktion gemeldet, wie das Landratsamt Pfaffenhofen mitteilt. Es handelt sich dabei wieder um eine Fahrt von landwirtschaftlichen Zugmaschinen, Lastwagen und Autos. Treffpunkt ist diesmal um 16 Uhr am Parkplatz der GSB am Äußeren Ring in Ebenhausen. Ab circa 16.30 Uhr wird dann folgende Runde, gegebenenfalls auch mehrmals, gefahren: Äußerer Ring in Ebenhausen – Münchener Straße nach Reichertshofen – Ingolstädter Straße – Marktstraße –Münchener Straße – B 300 – B 13 bis Baar-Ebenhausen. Im Anschluss geht es über die B 300 weiter bis nach Waidhofen und somit in den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Es werden zwischen 200 und 300 Fahrzeuge erwartet. Wie das Landratsamt Pfaffenhofen mitteilt, ist mit Behinderungen auf den betroffenen Straßen zu rechnen. (AZ)