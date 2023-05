14-Jährige Solistin: Ein ganz besonderes "Mariensingen“ im Baringer Münster

Im Baringer Münster ist am Pfingstsonntag ein Mariensingen geplant. Mit dabei ist eine Harfenistin, die durch ihr junges Alter auffällt.

Jung trifft Alt - so könnte das Motto des bevorstehenden Mariensingens im Baringer Münster lauten. Denn bei dem geplanten Konzert werden Ensembles mit teils sehr langer Traditionsgeschichte auf eine außergewöhnlich junge Solistin treffen. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, soll um 18.30 Uhr das Mariensingen beginnen. Mit dabei sind die Baringer Blaskapelle, die wohl zu den ältesten Blaskapellen des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen zählt und mit Volksmusikbeiträgen der Jungfrau Maria huldigen wird. Außerdem der Baringer Saitenklang, der mit dem Zitherclub Solnhofen eher im klassischen Bereich aufspielen wird, dem Irlahüller Männerviergesang, auf dessen Programm diverse Lobgesänge an die Madonna stehen und dem Zinsmeister Zwoagesang, der verschiedene Hymnen auf die Patrona Bavariae darbieten wird.

Doch die besondere Note dieses Konzerts, das der Freundeskreis "Kultur im Baringer Münster“ unter der bewährten Leitung von Karl Speth organisiert, wird eine junge Musikerin aus dem Neuburger Stadtteil Bergen ausmachen. Denn Amelie Gensberger, die beim Mariensingen als Solistin auftritt, ist gerade einmal 14 Jahre alt.

Mit neun Jahren begann sich Amelie Gensberger für das Harfenspiel zu interessieren, nachdem sie als Flötenschülerin bei ihrer Musiklehrerin immer wieder diese bezaubernden Töne des Saiteninstruments gehört hatte. Nun musste erst einmal eine Harfe her – die hat Amelie mit ihrem Vater in einem viertägigen Harfenkurs in Mörnsheim dann selber gebaut, ihr mit vielen floralen Mustern und Schmetterlingen eine sehr persönliche Note verpasst.

Steht ein Konzertauftritt an, dann übt die 14-Jährige mindestens eine halbe Stunde am Tag. Aufgetreten ist sie mit ihrer Harfenlehrerin zusammen schon mehrmals. Gerne erinnert sie sich an ein Konzert im Café des Dollnsteiner Burgmauermuseums, an Vorspielen in einer Wellheimer Senioreneinrichtung, an große Musikveranstaltungen in der näheren Umgebung, bei denen neben den Harfenisten auch die Klavierschüler und -schülerinnen, die Flötisten und Ukulelemusiker ihrer Harfenlehrerin zweimal jährlich ihr Können zeigen dürfen.

Zwar hat Amelie Gensberger bereits bei diesen Veranstaltungen ein bisschen Bühnenluft schnuppern können, beim Mariensingen in Baring jedoch steht ihr nun ihr erster großer Soloauftritt bevor. Dazu hat sie sich zwei ihrer absoluten Lieblingsstücke ausgesucht: "Frühlingsmorgen“ (von Christoph Pampuch, einem 1959 geborenen Musiker und Komponisten, der sich das Harfenspiel autodidaktisch beigebracht hat) und "Sommerabend“, ein Harfenstück aus der Feder ihrer Harfenlehrerin, bei dem sie der wunderschöne Klang der Musik fasziniert, wie sie sagt.

Amelie betreibt ihr Hobby eher mehr für sich, freut sich aber, wenn Freunde und Freundinnen ihre Konzerte besuchen. Auf die Frage nach dem Lampenfieber, das wohl alle Künstler kennen, schmunzelt sie ein bisschen und meint: “Das ist dann weg, wenn das Stück vorbei ist.“

Der Eintritt zu diesem Konzert am Pfingstsonntag im Baringer Münster ist frei, Spenden sind gerne gesehen und kommen dem Münster zugute.