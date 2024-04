Eine Konzertreihe der Superlative startet 2024 im Baringer Münster

Im Baringer Münster ist für das Jahr 2024 wieder eine umfangreiche Konzertreihe geplant. Ein Großteil der Konzerte darf bei freiem Eintritt besucht werden.

Unter dem Motto „Variatio delectat“ verbirgt sich ein kulturelles Angebot im Baringer Münster, das sich wahrlich sehen und hören lassen kann.

Es beginnt mit einem absoluten Highlight, das sich über ein ganzes Wochenende erstreckt: Samstag, 13. April, um 11 Uhr findet eine Zithermatinee mit Hans Berger unter dem Thema „Von Bach bis Seebach“ statt. Dem schließt sich am gleichen Tag um 15 Uhr ein Kindergottesdienst mit dem Thema „Du bist ein Ton in Gottes Melodie!“, zelebriert von Pfarrer Florian Leppert an, gefolgt von einem Konzert für Orgel und Trompete (um 17.30 Uhr), bei dem Bergers Sohn Johannes Orgel und Matthew Sadler Trompete spielen werden. Dreigesang und Saitenmusik wird den Pfarrgottesdienst am Sonntag, 14. April, um 9 Uhr, den Prälat Franz Kaspar halten wird, zu etwas Besonderem machen und der Höhepunkt wird um 16 Uhr am gleichen Tag das „Alpenländische Osteroratorium“, das jüngste fulminante Musikwerk aus Hans Bergers Feder, sein, bei dem sein großes Ensemble, der Montinichor, Solisten und Dreigesangsgruppen beeindrucken werden. Der Eintritt zu all diesen Veranstaltungen ist frei, denn ein Sponsor sorgt für die Gagen der Musikerinnen und Musiker. Spenden für die Restaurierung der Bittner-Orgel sind aber willkommen.

Der nächste Termin, den der „Freundeskreis Kultur im Baringer Münster“ organisiert hat, steht am Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr auf dem Plan. „Spirituals meets Sax.Piano.Orgel“ vereint die Künstlerinnen Deborah Harrison (vokal), Christoph Zölch (Saxophon), Jörg Edelmann (Piano) und Edgar Mayer (Orgel), Interpreten, die an der KU Eichstätt in den unterschiedlichsten Fachbereichen tätig sind. Franz von Redwitz, stellvertretender Diözesanleiter der Malteser, fungiert als Pate für dieses Benefizkonzert und freut sich auf Spenden für „Brotherhood of Blessed Gérard“, Pater Gerhard Lagleders Hilfsprojekte in Südafrika.

Konzertprogramm für 2024 im Baringer Münster vorgestellt

Schon Tradition hat das Mariensingen, das am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr mit Gruppen aus der Region Karl Speth organisieren wird. Mit dabei werden die „Gopperer4“ und die „Bergsängerinnen“ aus Rupertsbuch sein, Amelie Gensberger und Anna Rein aus Bergen mit ihren Harfen, der „Zitherclub“ aus Solnhofen und die Baringer Blaskapelle.

Weiter geht’s mit klassischem und modernem Liedgut bei einem großen Konzert der Chor- und Orchestergemeinschaft „Viva la Musica“ aus Gaimersheim am Sonntag, 16. Juni, um 17 Uhr unter der Leitung von Richard Westner. Hier werden vor allem junge Musiker aktiv sein. Exzellente Chormusik bietet der Jugendkammerchor Ingolstadt, tituliert „Prayers to the Lord“ am Samstag, 6. Juli, um 18 Uhr unter der Leitung von Eva Maria Atzerodt.

Mit großer Freude verkündet Edgar Mayer, 1. Vorsitzender des Vereins „Freundeskreis Kultur im Baringer Münster“, dass das weltberühmte Oratorium von Georg Friedrich Händel, der „Messias“, am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr im Baringer Münster unter der Leitung des Domkapellmeisters Manfred Faig mit dem Eichstätter Domchor, dem barocken Orchester „La Banda“, das auf historischen Instrumenten musiziert, zu hören sein wird. Die Solisten sind Agnes Preis (Sopran), Johanna Jaworowska (Alt), NN (Tenor) und Carl Rumstadt (Bass).

Neuburger Liederkranz tritt im Baringer Münster auf

Da der Eichstätter Dom für dieses Konzert noch nicht zur Verfügung steht, bietet das Baringer Münster hierfür den passenden Rahmen. Zum „Titularfest Kreuzerhöhung“ im Münster Heilig Kreuz in Bergen werden am Sonntag, 15. September, um 17 Uhr in einem festlichen Trompetenkonzert Hans Jürgen Huber (Trompete) und Franz Günthner (Orgel) faszinieren.

Der Neuburger Liederkranz unter der Leitung von Martin Göbel präsentiert sein 35. Baringer Kirchenkonzert am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr in ebendieser Reihe und bringt zusammen mit dem Orchester Dieter Sauer, mit Michael Beck an der Orgel, Francis Poulenc's „Gloria“ und Gabriel Urbain Fauré's „Requiem“ zur Aufführung. Im Gloria gehört Doris Döllinger das Sopransolo. Als Baritonsolist kommt im Requiem Daniel Sauer hinzu. Ergänzt wird das Konzert durch ein Concertino für Flöte und Orchester der Komponistin Cécile Chaminades, bei dem Nicola Göbel ihr Können auf der Querflöte zeigen wird.

Seinen Abschluss findet die bemerkenswerte Konzertreihe 2024 am Sonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr mit dem traditionellen Adventssingen regionaler Künstlerinnen und Künstler, in ähnlicher Besetzung wie beim Mariensingen, organisiert von Karl Speth.





INFO:

Nur für zwei Veranstaltungen werden Karten benötigt, ansonsten werden Spenden dankend angenommen. Der Kartenvorverkauf für das Konzert am 21. Juli um 17 Uhr findet zeitnah in Neuburg im Kulturamt, im Bücherturm und beim Klosterbräu in Bergen statt, in Eichstätt in der Dombuchhandlung und im Büro des Hauses der Kirchenmusik statt. Für das Konzert am 27. Oktober um 17 Uhr werden die Vorverkaufsmodalitäten zeitnah bekannt gegeben werden. Informationen zu den Konzerten finden Interessierte auch unter www.muenster-heilig-kreuz-bergen.de/veranstaltungen im Internet.