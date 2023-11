Bergheim-Unterstall

06:30 Uhr

Neues Gasnetz in Bergheim: Unterstall soll bis Jahresende angeschlossen sein

Plus Das neue Gas- und Glasfasernetz in Bergheim steht vor der Fertigstellung. In Unterstall sollen bis Weihnachten die ersten Haushalte mit Gas heizen können.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Das neue Gasnetz in Bergheim soll bis zum Jahresende auch den Ortsteil Unterstall erreichen und versorgen. Dies kündigt Bürgermeister Tobias Gensberger auf Nachfrage unserer Redaktion an. Der absehbare Abschluss dieses Projekts ist ein Meilenstein für die Gemeinde - erst recht angesichts der komplizierten Vorgeschichte.

Das neue Gas- und Glasfasernetz in Unterstall stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Anfang 2022 wurde eine Vorabfrage durchgeführt, um das Interesse unter den Bürgerinnen und Bürgern auszuloten. Kurz darauf sollte die Akquise starten, doch der russische Angriffskrieg in der Ukraine stellte den Energiemarkt auf den Kopf und verunsicherte Verbraucherinnen und Verbraucher, auch im Bergheimer Ortsteil. Das Projekt lag in der Folge zwischenzeitlich auf Eis. Etwas überraschend kam dann doch die Zusage der Schwaben Netz GmbH, an dem Vorhaben festzuhalten und im Frühjahr dieses Jahres die Akquise zu starten. Und wieder waren die Begleitumstände herausfordernd - dieses Mal war es das geplante Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck, das für viele Diskussionen sorgte.

