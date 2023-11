Gemeinsam gegen die Einsamkeit: Neue Hospizbegleiter gesucht

Der Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen bietet ab Februar wieder einen neuen Kurs zur Hospizbegleitung an. Die Geschichte eines 92-Jährigen zeigt, wie wichtig dieses Ehrenamt ist.

Es gibt Tage, die sind gut, und andere, die sind es einfach nicht. Einen solchen hat Johann Bergmüller an einem grauen Novembertag. Er sitzt in seinem Rollstuhl, blickt durch das Fenster in den nebligen Himmel, döst dabei immer wieder ein. Es ist die Einsamkeit, die den 92-Jährigen so schmerzt, die Tatsache, dass neben Pflegern und Sozialdienst im Seniorenheim Bertoldsheim niemand zu Besuch kommt – mit einer Ausnahme. Immer montags kommt Ruth Briglmeir zu ihm. Sie ist Hospizbegleiterin und schafft es, den Senior auch an einem dieser grauen Tage zum Lächeln zu bringen.

"Mensch, wie kann man denn nur so kalt sein?", sagt Johann Bergmüller, als Ruth Briglmeir eine seiner Hände nimmt. "Wir Frauen haben doch immer kalte Hände, und ihr Männer müsst uns wärmen", erwidert sie, und auf dem Gesicht des 92-Jährigen breitet sich ein Lächeln aus. Ein seltener Moment, denn die freudigen Augenblicke im Leben des Burgheimers sind selten geworden. So verlor er vor einigen Jahren seine Frau, die mit ihm gemeinsam das Zimmer im Bertoldsheimer Seniorenheim bewohnte. Seine Tochter lebt in München, aufgrund der Distanz sind Besuche selten, und mehr Verwandtschaft gibt es nicht mehr. "Die Ruth ist die Einzige, die noch kommt", sagt er.

Seit gut eineinhalb Jahren besucht Briglmeir den Senior. "Als seine Frau starb, wurde er depressiv und sehr einsam", erzählt die Leidlingerin. Schon damals litt er unter Demenz, glaubt nach wie vor, dass seine Ehefrau verschwunden sei. Das Heim habe sich dann an den Hospizverein gewandt – und seither besucht Briglmeir ihn einmal pro Woche für etwa eine Stunde. "Es tut ihm gut und auch mir", sagt sie. Es sei ein erfüllendes Ehrenamt, das einem ganz viel zurückgebe. Seit 2018 ist sie ausgebildete Hospizbegleiterin, begleitete bereits mehrere Menschen, "aber so noch keinen so lange wie Hans". Der 92-Jährige sei zwar krank und alt, höre schlecht und könne auch nicht mehr richtig laufen. "Aber er liegt nicht im Sterben, und hier greift eigentlich die Hospizarbeit", erklärt die Begleiterin und ergänzt: "Doch sein Schicksal zeigt, dass dieses Ehrenamt auch hier wichtig ist."

Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen sucht Ehrenamtliche

Aus der Sicht von Ruth Briglmeir sind die Themen Tod und Sterben in der Gesellschaft noch immer ein Tabu. "Und das ist so falsch, denn früher oder später treffen sie jeden." Die Arbeit des Hospizvereins sei wichtig, nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen, "die natürlich ebenfalls unter der Situation leiden". Hier könne ein Hospizbegleiter da sein, unterstützen, zuhören und auch Rat geben. "Der große Vorteil ist, dass man nicht so sehr in der Emotion ist wie ein Angehöriger und einen anderen Blick auf die Dinge hat", sagt Briglmeir.

Johann Bergmüllers Zimmer zieren mehrere Bilder, darunter auch eines von ihm mit einem kleinen Kaninchen auf dem Schoß. "Der ist von meiner Tochter, sie hat viele Tiere und gelegentlich bringe ich ihm eines mit", so die Begleiterin. Die Tiere täten ihm gut, sobald er sie streichle, bemerke man eine Entspannung und innere Ruhe bei dem Senior. Die beiden reden viel miteinander, bei schönem Wetter gehen sie in den Garten oder auch zum Kaffeetrinken in den Gemeinschaftsraum. Er sei auch ein großer Autofan, was mehrere Fachzeitschriften auf seinem Tisch beweisen. Er berichte ihr immer wieder, welche tollen Autos er in seinem Leben schon gefahren sei. "Das war seine große Leidenschaft – und ist es in Teilen noch immer."

Ruth Briglmeir ist eine von mehr als 100 Hospizbegleitern im Kreis Neuburg-Schrobenhausen – "und wir sind um jeden froh, der noch dazukommt", sagt Claudia Heinrich vom Hospizverein. Menschen auf dem letzten Lebensweg zu begleiten, oder ihnen, wie im Fall von Johann Bergmüller, einfach nur Zeit zu schenken, sei "ein wichtiges und erfüllendes Ehrenamt". Und um dieses ausüben zu können, braucht es eine qualifizierende Ausbildung, die der Hospizverein Neuburg/ Schrobenhausen im kommenden Jahr wieder anbietet.

Infoabende zur Hospizbegleitung in Neuburg und Schrobenhausen

Der Vorbereitungskurs startet am 24. und 25. Februar mit einem Grundkurs. Darin geht es um die Geschichte der Hospizarbeit, die Reflexion der eigenen Endlichkeit, aber auch um Themen wie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Im Aufbaukurs lernen die Teilnehmenden dann viele Bausteine und Werkzeuge der Hospizarbeit – von den Grundlagen der Palliativmedizin über Trauerbegleitung, Spiritualität und Ethik bis hin zum Umgang mit Familie und Angehörigen. Grund- und Aufbaukurs umfassen zusammen rund 120 Stunden, der Abschluss ist voraussichtlich im Oktober kommenden Jahres. Neben der Theorie gibt es auch einen Praxisteil, wobei ein Praktikum nach individueller Absprache in einem Pflegeheim, im Krankenhaus oder bei einem Patienten zu Hause absolviert wird.

Für den Vorbereitungskurs zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter gibt es zwei Infoabende. Der erste findet am Montag, 27. November, von 19 bis 21 Uhr in der Bartengasse 6 in Schrobenhausen, der zweite am Donnerstag, 14. Dezember, von 19 bis 21 Uhr im Hospizbüro im Fürstgartencenter in Neuburg statt. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos gibt es auch unter www.hospizverein-neusob.de, per E-Mail an info@hospizverein-neusob.de oder unter 08431/4364061.