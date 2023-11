Vogelschutz-Pause an der Bertoldsheimer Donaubrücke

Plus Dieses Jahr hat der Landkreis in Bertoldsheim eine neue Donaubrücke eröffnet und die alte abreißen lassen. Die Kosten bleiben bei rund 15 Millionen Euro. Landrat bezeichnet Projekt als „Erfolgsgeschichte“.

Zum Abschluss spendierten die Landkreisvertreter im Bürocontainer Schweineschäuferl mit Knödel. Der Bau der neuen Donaubrücke in Bertoldsheim ist so gut gelaufen, dass sich der Bauherr solche kleinen Aufmerksamkeiten gerne leistet. Jetzt ruht die Baustelle bis Ende März 2024.

Seit Sommer 2021 erneuert der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen den Donauübergang der Kreisstraße ND11. Heuer sind entscheidende Fortschritte gelungen: Seit August rollt der Verkehr über die großzügige neue Brücke. Und jetzt ist auch die alte Kraftwerksbrücke schon verschwunden. Nur noch ihre vier Pfeiler ragen vor der Staustufe aus dem Wasser.