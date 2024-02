Brand in Burgheim: Frau wird aus brennendem Zimmer gerettet

Während der Abendsprechstunde in einer Praxis bricht nebenan im Wohnzimmer ein Feuer aus. Die Bewohnerin kann sich selbst nicht in Sicherheit bringen, die Ersthelfer scheitern an den Rauchgasen.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste Donnerstagabend einen Brand in einem Haus in Burgheim löschen. Die Feuerwehr rettet dabei eine Frau, die von den Rauchgasen benommen war und nicht mehr selbstständig das Haus verlassen konnte.

Das Feuer brach gegen 21 Uhr im Erdgeschoss des Hauses aus, in dem auch eine Arztpraxis ihre Räume hat. Im dortigen Wohnzimmer hielt sich zu diesem Zeitpunkt die 64-jährige Bewohnerin auf. Wodurch der Brand ausgelöst wurde, müssen die Brandermittler erst noch herausfinden. Die Flammen müssen sich jedoch schnell ausgebreitet haben, denn in den Praxisräumen nebenan, in denen der Arzt gerade seine Abendsprechstunde abhielt, bemerkte zunächst niemand das Feuer. Auch die Hilferufe, die die gesundheitlich beeinträchtigte Frau mutmaßlich von sich gegeben hat, hörte wohl niemand.

Brand in Burgheim: Bewohnerin wird von der Feuerwehr aus brennendem Zimmer gerettet

Erst als das Zimmer schon weitestgehend in Flammen stand, wurde das Unheil wahrgenommen. Der Ehemann der Frau, deren Sohn sowie die zu diesem Zeitpunkt anwesenden Patienten versuchten noch, die 64-Jährige aus dem Zimmer zu holen. Aufgrund der Hitze und des beißenden Rauchs gelang ihnen dies aber nicht, schildert Burgheims Feuerwehr-Kommandant Anton Gutjahr das Szenario. "Sie hatten keine Chance, in den Raum zu kommen", sagt er. Erst die Atemschutzträger konnten die Frau, die selbst das Zimmer nicht mehr verlassen konnte, retten. Mit lebensgefährlichen Brand- und Inhalationsverletzungen wurde sie schließlich in eine Spezialklinik geflogen. Der Arzt und sein Sohn sowie die Patienten erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Ein Hund konnte ebenfalls aus dem Haus geholt werden.

Die Feuerwehren aus Burgheim und Rain konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Zurück bleibt ein Haus, das vom Erdgeschoss bis unters Dach komplett verraucht und verrußt ist. Nach einer ersten Einschätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Ursache des Brands in Burgheim aufgenommen

Vor waren etwa 50 Rettungskräfte im Einsatz. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei unterstützt den Einsatz auch das THW. Sie kümmerte sich darum, dass zerborstene Fenster und kaputte Türen verschlossen wurden, damit das Gebäude von Unbefugten nicht betreten werden kann, solange die Brandfahndung ihre Arbeit nicht getan hat. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Klärung der bislang unbekannten Brandursache übernommen.