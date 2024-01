Burgheim

Golfen ohne Grenzen: Burgheims virtuelle Golfplätze

Plus Von Finnland bis Hawaii: In Burgheim können Golfer auf 130 Plätzen weltweit abschlagen – auch bei Schnee und Regen. Die erste Indoor-Golfanlage im Landkreis ist aber nicht nur ein Angebot für Profis.

Das Ziel liegt 130 Meter vor ihm. So weit, glaubt Jürgen Meißner, könne er mit seinem Sechser Eisen den Golfball schlagen. Er positioniert den Ball, richtet den Schläger aus und schmettert ihn davon. Nach drei Metern prallt der Ball gegen eine Leinwand – doch in der virtuellen Welt fliegt er weiter, über das satte Grün einer imaginären Golfanlage hinweg. Eine blaue Linie zeigt, wohin der Ball fliegt, bevor er auf dem Rasen zum Liegen kommt. Jürgen Meißner ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden: zu weit rechts und noch dazu nicht weit genug. Ein Zielpunkt und ein Kreis signalisieren ihm, wo der Ball idealerweise hätte landen müssen. Doch genau deshalb ist der 61-Jährige hier: Er will seine Technik verbessern. Und dafür ist die erste Indoor-Golfanlage im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen der ideale Trainingsort.

Ein paar Schritte von ihm entfernt steht Ernst Mayer. Er und seine Frau Christine haben die Anlage Drives and more im Burgheimer Gewerbegebiet vor vier Wochen eröffnet und stehen für Fragen rund um die Technik und die Datenanalyse parat. Für die beiden ist es ein beruflicher Neustart mit 58 Jahren. 30 Jahre hatte Mayer eine Modellbaufirma mit zuletzt 15 Angestellten. Doch die Rahmenbedingungen in der Branche hätten ihm in den vergangenen Jahren die Freude daran verleidet, erzählt er. Deshalb habe er beschlossen, den Betrieb 2022 zu schließen.

