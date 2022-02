Burgheim

Neugründung: Nach Jahrzehnten gibt es in Burgheim wieder eine Junge Union

Plus Vor Jahrzehnten gab es in Burgheim bereits eine JU, die wieder verschwand. Jetzt wird die Jugendorganisation der CSU in der Marktgemeinde erneut gegründet.

Von Peter Maier

Davon hätten die erstmaligen Burgheimer Gründer der Jungen Union im Jahr 1975 nur träumen können. Bei der Neuauflage des Ortsverbandes in der Marktgemeinde zählte die Jugendorganisation der CSU bereits 23 Mitglieder. Davon kamen 14 zur offiziellen Gründung in das Gasthaus Brucklachner. Als „Geburtshelfer“ standen der Kreisvorsitzende Moritz Knöferl aus Karlshuld, der Kreisvorsitzende von Aichach-Friedberg, Florian Wurzer, der stellvertretende Bezirksvorsitzende Maximilian Götz, MdL Matthias Enghuber, der Burgheimer CSU-Ortsvorsitzende Alexander Höger und die Dritte Bürgermeisterin der Marktgemeinde, Margit Kugler, zur Seite.

