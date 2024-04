Streit in Pferdestall eskaliert: 25-Jährige sticht mit Messer zu

Eine 25-Jährige soll in einem Pferdestall in Burgheim auf ihren Lebensgefährten eingestochen haben. Nach der Tat war die Frau geflüchtet.

Am Samstag gegen 14.40 Uhr ist der Streit eines Paares in Burgheim derart eskaliert, dass am Ende ein 32-Jähriger mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus kam. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann noch selbstständig die Rettungskräfte alarmieren, die ihn schließlich auf einem Supermarktplatz an der Bertoldsheimer Straße entdeckten und medizinisch versorgten.

In einem Pferdestall in Burgheim war es zu einem Streit zwischen dem Paar gekommen

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, war es kurz zuvor in einem Pferdestall in unmittelbarer Nähe zu einem Streit zwischen dem Verletzten und seiner 25-jährigen Lebensgefährtin gekommen. Im Zuge des Streits soll die Frau zu einem Fleischermesser gegriffen und zugestochen haben. Der Mann wurde durch den Stich am rechten Rippenbogen verletzt. Der Verletzte verließ laut Polizei fluchtartig den Tatort in Richtung Bertoldsheimer Straße und konnte von dort einen Notruf absetzen.

Die 25-Jährige soll mit einem Messer zugestochen haben und war dann geflüchtet

Die 25-jährige Tatverdächtige, die zwischenzeitlich auf der Flucht war, konnte am späten Nachmittag durch Polizeikräfte der Polizeiinspektion Neumarkt in der Oberpfalz vorläufig festgenommen werden. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht laut Polizei fest, dass der Mann keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten hat. (AZ)