Unbekannte brechen in Burgheim Bagger-Tank auf und zapfen Diesel ab

Unbekannte haben in Burgheim den Tank eines Baggers aufgebrochen und Diesel abgezapft. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom vergangenen Mittwoch, 17. Januar, bis Montag in Burgheim den Tank eines Baggers aufgebrochen und Diesel abgezapft. Laut Polizei war der Bagger in dieser Zeit auf Höhe „Kleine Paar“ abgestellt. Die Diebe brachen gewaltsam das Tankschloss auf und entwendeten rund 240 Liter Diesel im Wert von knapp 340 Euro.

Burgheim: Diesel aus Bagger abgezapft

Am Tank entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)