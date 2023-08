Großbrand in Stahlveredelungsfirma: Ursache wohl technischer Defekt

Ein geschätzter Schaden von mehreren Millionen Euro ist bei einem Brand in einer Stahlveredelungsfirma im Landkreis Eichstätt entstanden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

In einer Feuerverzinkerei in Denkendorf (Landkreis Eichstätt) ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Mitarbeiter hätten zunächst vergeblich versucht, das Feuer zu löschen und sich anschließend aus dem Gebäude gerettet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Löscharbeiten waren erst in den frühen Morgenstunden am Mittwoch beendet. Insgesamt waren rund 250 Einsatzkräfte vor Ort.

11 Bilder Großbrand in Stahlveredelungsfirma: Die Bilder des Einsatzes Foto: Heinz Reiß

Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass nach bisherigem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen ist, nicht von einer Brandlegung. Die Ermittlungen gestalteten sich aufgrund des stark einsturzgefährdeten Gebäudes aber schwierig. Auch die Höhe der Schadenssumme könne noch nicht genau beziffert werden. Sie dürfte aber im Bereich von mehreren Millionen Euro liegen.

Großbrand in Denkendorf: Feuerwehr löscht bis tief in die Nacht

Am Dienstagabend um 21.07 Uhr waren zahlreiche Feuerwehren zu dem Brand alarmiert worden. Der Rauch war aus mehreren Kilometern weithin sichtbar, heißt es im Bericht der Kreisbrandinspektion des Landkreises Eichstätt. An der Einsatzstelle waren neben Führungskräften der Kreisbrandinspektion auch die Bürgermeisterin aus Denkendorf, Claudia Forster, und der Eichstätter Landrat Alexander Anetsberger, um sich ein Bild der Lage zu machen. Sie bedankten sich bei den Einsatzkräften.

Die Halle der Firma für Stahlveredelung brannte nieder, sagte ein Polizeisprecher. Das Übergreifen des Brandes auf danebenstehende Gebäude und Hallen konnte die Feuerwehr allerdings verhindern. Das Großaufgebot an Einsatzkräften war seit Dienstagabend mit dem Löschen beschäftigt gewesen. Gelöscht wurde ausschließlich von außen und mit schwerem Atemschutz. Es wurden unter anderem zwei Drehleitern und zwei große Tanklöschfahrzeuge eingesetzt. Außerdem stellte ein hiesiger Landwirt ein 14.000 Liter Wasserfass zum Löschen zur Verfügung, berichtet die Kreisbrandinspektion.

Anwohner im Umkreis von zehn Kilometern wurden gebeten, Fenster und Türen nach Möglichkeit geschlossen zu halten, weil es zu einer enormen Rauchentwicklung kam. Bei einer Messung der Schadstoffbelastung konnten aber keine gesundheitsgefährdenden Belastungen festgestellt werden. Nach ersten Prüfungen des Fachbereichs Gesundheitswesen am Landratsamt Eichstätt ist davon auszugehen, dass keine mögliche Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung in der näheren Umgebung zu erwarten ist. Das Landratsamt rät allerdings dazu, die Ernte aus angrenzenden Feldern oder Obst- und Gemüsegärten vorsorglich gründlich zu reinigen. (dpa, AZ)