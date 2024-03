Doppelgängerinnen-Mord

Die Angeklagte Schahraban K. und ihr Ex-Mann – eine Beziehung der Extreme

Plus Nun sagt der Ex-Mann der Angeklagten im Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt aus. Die Geschichte, die er erzählt, klingt unglaublich.

Von Dorothee Pfaffel

Im Doppelgängerinnen-Mordprozess von Ingolstadt hat der Ex-Mann der Angeklagten Schahraban K. ausgesagt. Er beschreibt eine ungesunde Beziehung, die von großer Liebe, aber auch Gewalt geprägt gewesen sein soll. Ein Auf und Ab der Extreme.

Kennengelernt hätten sie sich im Jahr 2015, erzählt Rawan N. Damals war er 17. Die Beziehung sei wunderschön gewesen, obwohl sie sie erst einmal geheim halten mussten. Schahraban K. sei das erste Mädchen gewesen, bei dem er sich vorstellen konnte, es zu heiraten. Obwohl seine Familie ihm von der Beziehung abgeraten hätte und wohl auch Teile von Schahraban K.'s Familie gegen die Beziehung waren, bechlossen sie, zu heiraten - zunächst lediglich nach jesidischem Recht. Die beiden zogen nach Ingolstadt. Anfang 2019 eröffneten sie in einem Ort in der Nähe von Ingolstadt einen Friseursalon, in dem später auch Schahraban K. arbeitete. Dort richtete sie sich ihr Laserstudio ein, in das sie das spätere Mordopfer eingeladen haben soll.

