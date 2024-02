Diebstahl in Ehekirchen: Polizei sucht mit Täterbeschreibung

Zwei unbekannte Täter klauen in Ehekirchen zwei Laternen. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung zu einem der Täter.

Am Hopfengarten in Ehekirchen ist es am frühen Donnerstagmorgen um 0.30 Uhr zu einem Diebstahl von zwei Dekorationslaternen gekommen, die vor dem Eingangsbereich eines Einfamilienhauses standen. Laut Polizei entwendeten zwei unbekannte Täter die Laternen zur Nachtzeit.

In Ehekirchen werden Laternen gestohlen

Einer der beiden Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 35 bis 40 Jahre, Dreitagebart, korpulent, schwarz/grüne Engelbert-Strauß-Weste, schwarze Hose (verschmutzt mit weißer Farbe), schwarzer Pullover. Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)