Hier sollen in Ehekirchen zwei neue Funkmasten gebaut werden

Plus Die Mobilfunkversorgung auf dem Land soll verbessert, weiße Flecken ausgemerzt werden. Auch in Ehekirchen gibt es Lücken. Zwei neue Funkmasten sollen Abhilfe schaffen.

Nach und nach wurde es am Dienstagabend voll im Ehekirchener Rathaus. Im Zuhörerbereich des Sitzungssaals war kein einziger Stuhl mehr frei. Ein Grund dafür war ein Punkt auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung, der immer wieder, auch in anderen Kommunen, für Zündstoff und emotionale Diskussionen sorgt: Der Mobilfunk, genauer gesagt der Bau von Funkmasten. Im Gemeindegebiet sollen zwei neue entstehen, um die sogenannten weißen Flecken, die unterversorgten Bereiche, vor allem im ländlichen Raum, abzudecken.