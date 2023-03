Michael Funk ist neuer Ortsvorsitzender der CSU Ehekirchen

Der Ehekirchener CSU-Ortsverband steht unter einer neuen Führung: Michael Funk wird zum Vorsitzenden gewählt und folgt auf Michael Braßler. Was sich im Vorstand noch getan hat.

Die Ehekirchener CSU hat einen neuen Ortsvorsitzenden. Nach acht Jahren an der Spitze stellte sich der bisherige Vorsitzende Michael Braßler nicht mehr zur Verfügung und Michael Funk wurde bei der Jahresversammlung zu seinem Nachfolger gekürt. Zur Versammlung begrüßen konnte Braßler unter anderem auch den CSU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber und die Bezirksrätin Martina Keßler. Sie dankten Braßler für sein ehrenamtliches Engagement für einen der mitgliederstärksten Ortsverbände im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und hoben einen äußerst engagierten Kommunalwahlkampf 2020 unter seiner Führung hervor.

Michael Funk ist gebürtiger Ehekirchener und seit der jüngsten Kommunalwahl Mitglied des Gemeinderats sowie Fraktionsvorsitzender der CSU. Er verwies in seinem Bericht auf zahlreiche Themen, die die Fraktion anstoßen konnte, wie das Auswahlverfahren für interessierte Firmen an Grundstücken im Gewerbegebiet, die Dorferneuerung oder der frühe Beitritt zum Donaumoos-Zweckverband. Für seine Amtszeit kündigte er an, eine Tour durch die Ortsteile aufleben zu lassen. „Wir wollen wieder rausgehen, hören, was die Bürger bewegt und die Themen in den Gemeinderat tragen“, so Funk. Der Kassenbericht von Lorenz Harlander verzeichnete ein leichtes Plus für das vergangene Jahr.

Bei der anschließenden Wahl rückte Michael Braßler als stellvertretender Vorsitzender in die zweite Reihe. Weiterer Stellvertreter ist Andreas Karmann. Als neuer Schriftführer konnte Jürgen Leichtle gewonnen werden, Schatzmeister ist Lorenz Harlander. Zu den Beisitzer gewählt wurden Joachim Schmalbach, Stephanie Bendicks, Michael Mittelhammer und Tobias Buchhart. Kassenprüfer sind Markus Bichlmaier und Markus Hugl. (AZ)

