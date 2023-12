Reh ausgewichen und Kontrolle verloren: Kind bei Autounfall verletzt

Ein Autofahrer ist bei Haselbach einem Reh ausgewichen und dadurch in der Böschung gelandet. Ein siebenjähriges Kind wurde dabei verletzt.

Weil er einem Reh ausgewichen ist, hat ein Autofahrer am ersten Weihnachtfeiertag bei Haselbach die Kontrolle über sein Auto verloren. Wie die Polizei berichtet, war der 49-jährige aus Ehekirchen mit seinem Auto gegen 14.40 Uhr auf der Kreisstraße von Haselbach in Richtung Etting unterwegs.

Auf der Strecke ist er einem Reh ausgewichen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw fuhr ein paar Meter an der Böschung entlang, hob dann an einer Flureinfahrt ab und kam nach rund sieben Metern in einem Feld zum Stehen.

Autofahrer weicht bei Haselbach Reh aus: Kind leicht verletzt

Der 49-jährige Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Ein siebenjähriges Kind im Auto wurde leicht verletzt und kam mit Prellungen ins Neuburger Krankenhaus. Der Pkw musste aus dem Feld gezogen und abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 6000 Euro. Die Höhe des Flurschadens muss noch ermittelt werden. (AZ)

