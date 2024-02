Vom Bauern zum Hochzeitlader: Adolf Stelzer feiert seinen 80.

Plus Nachdem er die Landwirtschaft aufgibt, findet Adolf Stelzer seinen Weg in die Selbstständigkeit. Sein Humor macht ihn zu einer lokalen Berühmtheit.

Adolf Stelzer ist in Ehekirchen und Umgebung bekannt. Der ehemalige Landwirt und Eigentümer eines Handwerksbetriebs zog viele Jahre als Hochzeitslader durch die Region. Am Montag feierte der gebürtige Heinrichsheimer, der seit 1947 im Ehekirchener Ortsteil Dinkelshausen lebt, seinen 80. Geburtstag.

Landwirt, Rollladenbauer, Hochzeitslader – Adolf Stelzer blickt auf ein bewegtes Leben. Als Dreijähriger kam er von Heinrichsheim nach Dinkelshausen. Sein Vater hatte vom Großvater den Bauernhof übernommen. Adolf Stelzer selbst führte den landwirtschaftlichen Betrieb bis 1986. Zuerst als „Gemischtwarenhandel im Vollerwerb“, wie sich Stelzer ausdrückt, danach einige Jahre im Nebenerwerb. Dann lohnte das Ganze nicht mehr. „Wir hatten nur 24 Hektar Ackerland.“