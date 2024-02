Ehekirchen

vor 49 Min.

Wird der Radweg zwischen Hollenbacher Kreuzung und Rohrenfels saniert?

Plus Der Radweg zwischen der Hollenbacher Kreuzung und Rohrenfels weist eine Reihe von Schäden auf. Nun fordern die Bürger eine Beseitigung. Gemeinderat sucht Lösungen.

Von Katrin Kretzmann

Vor mehr als 30 Jahren wurde er errichtet, wird seither von den Bürgerinnen und Bürgern fleißig genutzt: der Geh- und Radweg zwischen der Hollenbacher Kreuzung und der Gemeinde Rohrenfels. Nach all der Zeit ist er nun auch entsprechend in die Jahre gekommen – und genau zu der Thematik flatterte vor gut drei Wochen ein Antrag ins Ehekirchener Rathaus, der am Dienstag auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung landete.

Insgesamt 49 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern waren unter diesen Antrag gesetzt, wie Bürgermeister Günter Gamisch (FW) dem Gremium Dienstagabend berichtete. Darin wird eine Beseitigung und Ausbesserung der bereits lange bestehenden Schäden und Mängel des Weges gefordert und im Rahmen dessen auch auf die Verkehrssicherheit verwiesen. Und diese zu gewährleisten, ist eine Verpflichtung seitens der Gemeinde, wie es in dem Antrag weiter heißt. Zudem wiesen die Unterzeichner darauf hin, dass der Geh- und Radweg mit öffentlichen Mitteln erstellt wurde, viel genutzt wird und daher ein übergemeindliches Interesse darstellt.

