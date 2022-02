Betrunkene am Bahnhof randalieren und beleidigen Polizei

Zwei Männer beschädigen einen Snackautomaten in Wasserzell und beleidigen Polizisten in Eitensheim. Beide sind betrunken und tragen Marihuana bei sich.

Am Donnerstagabend haben zwei betrunkene Männer im Alter von 20 und 23 Jahren, die mit der Bahn unterwegs nach München waren, randaliert und die Polizei beleidigt. Bevor sie am Bahnhof in Wasserzell in den Zug stiegen, warfen sie dort offenbar mit Steinen die Scheiben eines Snackautomaten ein. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro und wurde gegen 21.45 Uhr von einem Fahrdienstleiter bemerkt, nachdem er auf dem Bahnsteig laute Geräusche gehört hatte.

Kurz vor Mitternacht teilte ein Zeuge mit, dass sich in der Bahnhofstraße in Eitensheim zwei hilfelose Personen aufhielten. Die Beamten trafen dort auf die mutmaßlichen Randalierer aus Wasserzell. Der 20-Jährige reagierte aggressiv und versuchte bei der Festnahme, die Beamten mit den Füßen zu treten. Verletzt wurde dabei niemand. Zudem spuckte er auf den Streifenwagen und beleidigte die Polizisten - daraufhin wurde der 20-Jährige in Gewahrsam genommen und auf die Dienststelle nach Ingolstadt gebracht.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei beiden Männern jeweils eine Kleinmenge Marihuana. Ein Alkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen über 2,3 Promille, bei dem 23-Jährigen 1,3 Promille. Beide müssen sich nun wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Den 20-Jährigen erwartet darüber hinaus noch ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (nr)