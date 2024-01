Bundesfreiwilligendienst: Jetzt fürs Ausland bewerben

Junge Menschen können mit dem Freiwilligendienst ins Ausland und dort bedürftigen Menschen helfen. Was man dort erlebt und wo man sich melden kann.

Das Bistum Eichstätt und "Jesuitenweltweit" in Nürnberg, der Missionszweig der Gesellschaft Jesu in Deutschland, bündeln ihre Kräfte im Bereich der internationalen Freiwilligendienste. Dies teilt das Bistum Eichstätt mit. Dazu arbeiten sie zukünftig bei der Vor- und Nachbereitung der Freiwilligeneinstätze und der Kooperation mit den Partnerorganisationen in den Einsatzländern eng zusammen. Für das neue Jahr werden noch Freiwillige gesucht.

Unter dem Dach von "Jesuit Volunteers" (JV) bleiben die bisherigen Eichstätter Einsatzstellen in der Partnerdiözese Poona in Indien und in der Diözese Koforidua in Ghana erhalten. Das Freiwilligenprogramm "Jesuit Volunteers" ist eine Kooperation von "Jesuitenweltweit" in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über dieses Programm können künftig auch Jugendliche aus der Diözese Eichstätt einen freiwilligen Dienst im Ausland leisten. "Dadurch haben sie eine größere Auswahl an Einsatzländern", erklärt Gerhard Rott, Leiter des Referats Weltkirche. Für den JV-Jahrgang 2023/2024 gibt es Einsatzstellen in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Indien, Kosovo, Mexiko, Peru, Rumänien und Sambia.

Bis Mitte Januar kann man sich für den Freiwilligendienst bewerben

Seit 2019 entsendet das Bistum Eichstätt junge Menschen im Alter von 18 bis 28 Jahren über "Weltwärts", den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, für ein Jahr ins Ausland. Sie können in ausgewählten Projekten mitarbeiten und so von den dortigen Lebensumständen lernen. Bisher profitierten 17 Jugendliche – nicht nur aus dem Bistum Eichstätt – von diesem Programm, allerdings konnten wegen der Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 nicht alle zu ihren Einsatzstellen reisen. Seit 2021 konnten sieben Jugendliche ihren Freiwilligendienst in Ghana und vier in Indien antreten. Die drei Freiwilligen, die derzeit über das weltwärts-Programm in beiden Ländern im Einsatz sind, werden bis zum Ende ihrer Einsatzzeit im neuen Jahr vom Eichstätter Referat Weltkirche betreut.

Die weltwärts-Freiwilligen Paula Eichler (links) und Maria Rösser haben gerade die Weihnachtspost des Referats Weltkirche an ihrer Einsatzstelle Ghana erhalten. Foto: Paula Eichler

Neue Bewerberinnen und Bewerber aus dem Bistum Eichstätt können sich bis zum 15. Januar in Nürnberg bei "Jesuit Volunteers" (www.jesuit-volunteers.org) melden. "Wir sind überzeugt, dass internationale Erfahrungen ein wichtiger Beitrag für die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen, für das gesellschaftliche Verständnis von anderen Kulturen und Lebenslagen und eine wachsende globale Solidarität sind", sagt Rott.

Einer der drei Freiwilligen, die derzeit über das Eichstätter weltwärts-Programm im Einsatz sind, ist der 19-jährige Jan Burner aus Tann. Er ist seit August im Projekt Maher in der Eichstätter Partnerdiözese Poona tätig. Maher gibt hilfsbedürftigen Kindern, Frauen und Männern ein Zuhause und bietet unter anderem Kinder- und Frauenhäuser, Tagesstätten sowie Bildungs- und Trainingsprogramme an. "Das Kinder- und Frauenhaus Vatsalyadam ist jetzt mein indisches Zuhause", schreibt Jan in einem Bericht an das Referat Weltkirche. (AZ)