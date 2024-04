Eichstätt

15:00 Uhr

Ein Eichstätter Unternehmer sucht seinen verschwundenen Jaguar

2020 war der Jaguar Typ C bei Wolfang Jägle in unfertigem Zustand angeliefert worden. Als er in Tschechien wieder instand gesetzt werden sollte, verschwand er.

Plus Wolfgang und Andreas Jägle wollten ihren Oldtimer reparieren lassen. Doch der Jaguar Typ C verschwindet. Bei ihrer Suche kommen die Eichstätter ihm jetzt immer näher.

Von Manfred Dittenhofer

Am Freitag sollte eigentlich eine Jagd zu Ende gehen, die ihren Anfang schon vor mehr als drei Jahren genommen hatte. Im Januar 2021 übergab Wolfgang Jägle aus Eichstätt einen Jaguar Typ C Replica an einen ihm lange bekannten Restaurator für Oldtimer und ausgewiesenen Experten für alte Jaguar-Modelle. Doch das Auto verschwand und ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. Aber der Unternehmer aus Eichstätt und sein Sohn Andreas gaben nicht auf und recherchierten auf eigene Faust. Nun scheint der Wagen kurz vor der Rückkehr nach Eichstätt zu stehen.

Der Deutsche, der in Tschechien eine Oldtimer-Werkstatt betreibt, ist Jaguar-Experte und hat für Wolfgang Jägle schon mehrere Oldtimer repariert und aufbereitet. Umso schlimmer war dann die Tatsache, dass das Auto plötzlich weg war. Angeblich verschwunden aus der Werkstatt. Damit begann eine drei Jahre währende Suche nach dem Jaguar. Wolfgang Jägle und sein Sohn Andreas aber gaben nie auf. Der Nachbau des Le-Mans-Siegerautos von 1953 ist sehr selten. Die beiden waren sich sicher: Früher oder später muss er auftauchen.

