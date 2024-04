Franz Xaver Großmann wird Priesterreferent in Eichstätt

Franz Xaver Großmann bekommt innerhalb des Bistums Eichstätt eine neue Aufgabe. Vor seinem Studium hat der Priester 15 Jahre lang als Arzt gearbeitet.

Dr. Franz Xaver Großmann (57), derzeit Pfarrvikar im Pfarrverband Greding, wird zum 1. September Priesterreferent des Bistums Eichstätt und Bischöflicher Beauftragter für das Ständige Diakonat. Außerdem wird Großmann Pfarrer von Gungolding, Walting und Schambach. Das teilt die Diözese Eichstätt mit.

Zu den Aufgaben von Großmann gehören etwa die Besetzung von Stellen, die Urlaubsplanung aber auch die Organisation von Vertretungen bei Priestern und Diakonen, damit der Dienst im Bistum nachhaltig gesichert ist. Er selbst beschreibt seine neue Aufgabe als eine Verwaltungsaufgabe, um die geistlichen Dienste in der Fläche überhaupt zu ermöglichen.

Franz Xaver Großmann arbeitete als Psychiater, ehe er Theologie studierte

Großmanns Biografie ist nicht linear. Nach dem Abitur studierte er zunächst Kirchenmusik in Regensburg. Die Medizin hat ihn beruflich jedoch schon im Zivildienst gereizt, sodass er in München Medizin studierte. 15 Jahre hat Großmann als Arzt gearbeitet, mit langjähriger Erfahrung als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Doch mit 41 Jahren wagte er einen Neuanfang und studierte Theologie in München.

Großmann wurde im Jahr 2013 in Freising zum Priester geweiht. Der aus Ingolstadt stammende Geistliche ist seit Oktober 2018 in seiner Heimatdiözese Eichstätt tätig, 2021 wurde er in den Klerus des Bistums Eichstätt eingegliedert. Zunächst wurde Großmann 2018 Pfarrvikar im Pfarrverband Nürnberg-Langwasser, 2020 wechselte er in den Pfarrverband Greding. Neben seiner Aufgabe als Priester begleitet er Kapläne, Pastoralpraktikanten und hauptamtliche Mitarbeitende in ihrer Ausbildung. (AZ)