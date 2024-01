KU Eichstätt wieder zur beliebtesten Uni Deutschlands gekürt

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt wurde erneut sehr gut bewertet. Die Zufriedenheit und die Weiterempfehlungsquote sind hoch. Was es damit auf sich hat.

Aller guten Dinge sind drei: Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ist im Ranking des Online-Portals Studycheck erneut mit dem Titel „Beliebteste Universität in Deutschland“ ausgezeichnet worden. Bereits 2021 und 2022 war die KU auf dem Spitzenplatz gelandet. Grundlage für die Auszeichnung sind Bewertungen, die Studierende und Alumni auf dem Portal veröffentlichen. Es gehört zu den reichweitenstärksten seiner Art in Deutschland. Laut Studycheck sind gut 78.000 Erfahrungsberichte aus dem Jahr 2023 die Grundlage für das neueste Ranking. Derzeit finden sich im Portal 900 Bewertungen für die KU, 97 Prozent der Teilnehmenden würden diese für ein Studium weiterempfehlen.

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume gratuliert der Universität zur erneuten Top-Platzierung: "Das ist ein eindrucksvoller Titel. (...) Tolles Betreuungsverhältnis, familiäre Atmosphäre und gleichzeitig herausragende wissenschaftliche Qualität am Puls der Zeit – diese Kombination macht Eichstätt einfach einmalig. Als Freistaat ist uns das viel wert: Wir stocken unser finanzielles Engagement für die Katholische Universität auf!"

Eichstätt: Die Zufriedenheit der Studenten an der KU steigt

Auf Studycheck.de können Studierende und Alumni ihren Studiengang bewerten und in verschiedenen Kategorien Wertungen vergeben – bis zu fünf Sterne. Auch gibt es die Möglichkeit Kommentierungen vorzunehmen. Studentin Eva schrieb im vergangenen November über Bildungs- und Erziehungswissenschaft an der KU: „Ich würde den Studiengang immer wieder wählen, weil er alles beinhaltet was man braucht. Dozenten sind klasse und die kleine Gruppengröße ist genial, da individuell auf einen eingegangen werden kann und auch wird. Die Schwerpunktwahl ist ebenfalls eine tolle Wahlmöglichkeit.“ Durchschnittlich 4,34 Sterne erhielten die Studiengänge der KU im aktuellen Ranking. Die Lehrenden werden im Schnitt mit 4,4 Sternen bewertet, die Bibliothek kommt auf einen Spitzenwert von 4,6 Sternen. Im bundesweiten Gesamtranking, das auch die Hochschulen umfasst, nimmt die KU den zweiten Platz ein, im Ranking der Universitäten landet sie auf Platz eins – vor der Universität Mannheim (die 2023 den Spitzenplatz belegte) und der TU Chemnitz.

KU-Präsidentin Gabriele Gien unterstreicht: „Das Ranking ist eine wiederholte Auszeichnung durch unsere Studierenden, über die wir uns sehr freuen und die uns stolz macht. (...) Für die guten Studienbedingungen, für die wir in Eichstätt und Ingolstadt schon immer bekannt waren, werden unsere Lehrenden und die Hochschulleitung auch in Zukunft alles tun, damit diese erhalten bleiben.“

Die Sprecher des studentischen Konvents der KU freuen sich ebenfalls über das Ranking: „Das spiegelt das positive Klima und die familiäre Atmosphäre an unserer Universität wider.“ Die Unterstützung von Freistaat und Kirche trage mit dazu bei, dass die KU erfolgreich bleibt.

Die Auszeichnung von Studycheck steht in einer Reihe von positiven Ergebnissen in Erhebungen zur Studienqualität. In der 2023 veröffentlichten Absolventenstudie des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung wurden Alumni der Abschlussjahrgänge 2020 und 2021 befragt. Die Zufriedenheit der KU-Absolventen stieg im Untersuchungszeitraum von 79 auf rund 85 Prozent, während in der Gesamtschau aller untersuchten Universitäten die Zufriedenheit mit dem Studium von 72 Prozent auf 67 Prozent sank. Die Weiterempfehlungsquote lag in dieser Erhebung an der KU gut acht Prozentpunkte über dem bayerischen Durchschnitt.

Die KU kennenlernen: Digitale Schnupperwoche und Tag der Offenen Tür

Wer sich über die KU informieren möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Vom 4. bis 8. März findet die "Digitale Schnupperwoche" statt. Für alle, die einen persönlichen Eindruck bekommen möchten, öffnet die KU am Samstag, 20. April, ihre Türen. Dabei besteht die Möglichkeit zum Austausch mit Studierenden und Dozenten. Das Programm der "Digitalen Schnupperwoche" gibt es unter www.ku.de/schnupperwoche. Das detaillierte Programm für den Tag der offenen Tür wird Ende März hier veröffentlicht: www.ku.de/infotag. (AZ)