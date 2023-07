Outdoor-Campus in Eichstätt: Studieren unter freiem Himmel an der KU

Rund um die Zentralbibliothek der Katholischen Universität in Eichstätt ist ein Areal entstanden, das Untericht draußen ermöglicht. Wie das funktioniert.

Eine stringente Didaktik und innovative Formate für Lehrveranstaltungen unter freiem Himmel – den Rahmen dafür bietet ein neuer Outdoor-Campus der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) rund um die Eichstätter Zentralbibliothek. Das Areal in unmittelbarer Nähe zur Altmühl und dem Hofgarten lädt seit jeher zum Verweilen und zum Austausch ein. Kurzerhand wird so manche Lehrveranstaltung ins Freie verlegt. Bislang gab es hierbei aber ein Problem, das der Outdoor-Campus lösen soll.

KU-Outdoor-Campus: Lernen unter freiem Himmel kann produktiv sein

„Lernformen, die für geschlossene Räume konzipiert sind, lassen sich nicht ohne weiteres nach Draußen übertragen. Allein schon die veränderte Akustik verlangt eigene Aufgabenformate“, erläutert Professor Heiner Böttger, Englischdidaktiker an der KU. Deshalb würden etwa auch Atrien oder andere grüne Areale in Schulen häufig nicht durchgehend für den Unterricht genutzt. Vor diesem Hintergrund hat Böttger mit weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern für die universitäre Lehre beispielhafte Formate und Konzepte entwickelt. Für die Umsetzung war es wichtig, vorab Beweise für die Wirksamkeit von Lehrveranstaltungen unter freiem Himmel zu sammeln.

Professor Heiner Böttger, KU-Präsidentin Professorin Gabriele Gien und Vizepräsident Professor Klaus Meier (von links) eröffneten symbolisch den Outdoor-Campus. Foto: Schulte Strathaus/upd

Grundlage dafür waren unter anderem wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften. Böttger erklärt: „Unter bestimmten Umständen können sensorische Ablenkungen in der offenen Umgebung von Außenbereichen – das Rauschen der Blätter, die Wärme der Sonne – zusätzlich produktiv sein. Selektives Hören und Sehen sichern, trotz vieler Ablenkungsmöglichkeiten, in einer Outdoor-Didaktik die vertiefte Aufnahme, Verarbeitung und Memorierung von Inhalten.“ Nachgewiesenermaßen ließen sich Informationen im Gehen gut verarbeiten und langfristig speichern, die informelle Umgebung fördere kreative Prozesse und die Motivation.

Eichstätt: Alle Bereiche der KU sollen vom neuen Outdoor-Campus profitieren

Dazu lädt auf dem Outdoor-Campus unter anderem der „Walk’nTalk-Trail“ (zu deutsch: der "Gehen-und-Sprechen-Pfad") als Rundkurs um die Zentralbibliothek ein. Dieser kann zum Beispiel für Formen der Partnerarbeit genutzt werden. Überlappend mit dieser Strecke findet sich parallel zur Altmühl der „Riverside Taskway“ ("Aufgabenweg am Flussufer"). Dort können Lerninhalte durch die Aufteilung in spezielle Einzelaufgaben beziehungsweise Lernstationen zerlegt werden. QR-Codes an den Stationen lassen sich mit veränderbaren Aufgabenformaten hinterlegen und ermöglichen so die Nutzung digitaler Endgeräte. Grundlage dafür ist eine WLAN-Ausstattung, die für den Outdoor-Campus installiert wurde. Der Bereich „Under the Trees“ ("Unter den Bäumen") bietet mit flexiblen Sitzgelegenheiten die Möglichkeit, Inhalte gemeinsam zu besprechen.

Teil der neuen Outdoor-Campus ist ein Rundkurs um die Zentralbibliothek, der in der Lehre etwa für Sprachübungen oder diskursive Partnerarbeit genutzt werden kann. (Foto: Reichel/upd). Foto: Reichel/upd

Bei der feierlichen Eröffnung des neuen Areals betonte KU-Präsidentin Professorin Gabriele Gien, dass vom Outdoor-Campus „neue Impulse für alle Fächer der KU ausgehen werden“. Es soll ein Angebot für die gesamte Universität sein. Weitere Informationen zum Outdoor-Campus finden sich unter www.ku.de/outdoor-campus. (AZ)