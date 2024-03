Schwerer Unfall nach riskantem Überholmanöver

Zwischen Eichstätt und Schernfeld ist ein Unfall mit drei Verletzten passiert. Eine Autofahrerin wollte überholen - doch ein Kleintransporter kam ihr entgegen.

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten zwischen einer 39-jährigen Frau aus dem Landkreis Eichstätt, einem 31-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, und einer 32-jährigen Frau aus dem Landkreis Weißenburg. Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße EI 49 zwischen Lüften und Schernfeld, berichtet die Polizei.

Die 39-jährige Frau fuhr gegen 15.35 Uhr in ihrem Auto hinter der 32-jährigen Frau, die ebenfalls im Auto unterwegs war. Als die 32-Jährige auf Höhe der Einmündung nach Wintershof verkehrsbedingt bremsen musste, scherte die 39-Jährige nach links zum Überholvorgang aus. Hierbei kam ihr der 31-jährige Mann in einem Kleintransporter entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Auto der 32-jährigen Frau. Daraufhin wurde das Fahrzeug der 39-jährigen Frau in den rechten Straßengraben geschleudert. Das Fahrzeug des 31-jährigen kippte seitlich auf die rechte Fahrzeugseite.

Unfall bei Eichstätt: Drei Verletzte und 25.000 Euro Schaden

Durch den Unfall wurde die 39-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Ingolstadt gebracht. Der 31-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Eichstätt eingeliefert. Die 32-Jährige aus dem Landkreis Weißenburg wurde ebenfalls leicht verletzt. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Fahrbahn war von 15.45 bis 18 Uhr komplett gesperrt, heißt es im Polizeibericht. Die Freiwilligen Feuerwehren Eichstätt und Wintershof lenkten mit insgesamt 21 Einsatzkräften den Verkehr. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10